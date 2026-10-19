El Hospital Quirónsalud apuesta por el arte para concienciar sobre el cáncer de mama y transmitir esperanza

La artista Jesana Motilva ha sorprendido pintando en directo un gran lienzo , acompañada por la violinista Teresa Polyvka. - QUIRÓNSALUD

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, ha llevado a cabo este lunes una jornada de sensibilización mediante el proyecto "La vida después del cáncer: el arte de renacer". La expresión artística se ha convertido así en el hilo conductor para concienciar sobre la importancia de la prevención y poner el foco en el proceso de recuperación. De este modo, la iniciativa ha unido pintura, música y creación compartida para hablar de identidad, esperanza y de la vida que continúa tras la enfermedad.

La artista Jesana Motilva ha sorprendido pintando en directo un gran lienzo titulado 'Renacer' en el hall del hospital. La intervención ha estado acompañada por la interpretación de la violinista Teresa Polyvka. Además, el proyecto ha contemplado un taller de pintura, desarrollado en dos sesiones y dirigido por Jesana Motilva, en el que pacientes y profesionales sanitarios que las acompañaron durante la enfermedad han creado conjuntamente diferentes obras.

A través del color, las formas y los símbolos, los lienzos representan ese camino compartido y, sobre todo, el futuro. "No se trata solo de volver a ser quien eras, sino también de descubrir quién quieres ser a partir de ahora", ha explicado la artista. Las obras forman parte de una exposición que ha quedado inaugurada y que ha contado con la participación de especialistas y pacientes.

Entre los asistentes se encontraban el gerente de los Hospitales Quirónsalud Zaragoza, Miguel Ángel Eguizábal, la directora de Experiencia del Paciente de Quirónsalud Zaragoza, Marta Berni, la presidenta de AMAC-GEMA, María José Rivas, y el gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza, Patxi García Izuel.

Asimismo, dentro de la propuesta, el hospital ha elaborado un vídeo que reúne testimonios personales para dar visibilidad a distintas experiencias y reforzar el mensaje de esperanza que vertebra la iniciativa.

DIAGNOSTICAR A TIEMPO SALVA VIDAS

De la mano de esta acción, los especialistas del centro recuerdan que la detección precoz continúa siendo clave frente al cáncer de mama. "Cuando se localiza en fases iniciales, las tasas de supervivencia superan el 90% y en los estadios más precoces se acercan al 100%", ha destacado la doctora Helena Esteban, radióloga y coordinadora del Servicio de Diagnóstico por la Imagen (DPI) del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza.

La mamografía es la técnica de cribado de referencia y puede complementarse con la ecografía y, en determinados casos, con la resonancia magnética. El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza cuenta con mamografía con tomosíntesisdigital o mamografía 3D, ecógrafos de alta gama y resonancia magnética de 1,5 y 3 teslas, además de diferentes tipos de biopsia, incluida la guiada por resonancia magnética.

"Tener todas las técnicas y modalidades de biopsia en un mismo centro nos permite pasar de la sospecha al diagnóstico en la propia consulta o en pocos días", ha añadido la doctora Esteban.

DETECCIÓN PRECOZ

La detección precoz también cambia el tratamiento De ahí la importancia de las revisiones. El doctor Fernando Colmenarejo, ginecólogo y director de la Unidad de la Mujer del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, ha expuesto que "los avances en la detección precoz y en los tratamientos personalizados han favorecido la disminución de la mortalidad del cáncer de mama".

Por ello, considera que "es clave que las pacientes acudan a realizarse las mamografías de forma periódica, ya que diagnosticar a tiempo la enfermedad aumenta las posibilidades de curación y contribuye a mejorar su calidad de vida".

Pero detectar el cáncer en sus primeras fases no solo influye en el pronóstico, sino también en su abordaje. La doctora Esteban ha apostillado que un diagnóstico temprano permite con frecuencia optar por cirugías conservadoras y adaptar las decisiones terapéuticas a las características de cada tumor. "El objetivo es curar más y reducir la invasividad y agresividad de los tratamientos", explica. Un camino en el que especialistas y pacientes comparten que el acompañamiento es esencial.

Por este motivo, "cada paciente cuenta con el apoyo de todo un equipo multidisciplinar que estudia cada caso y trabaja de forma coordinada para ofrecerle la mejor atención posible", ha finalizado diciendo la doctora Elena Aguirre, directora del Instituto Oncológico del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza.