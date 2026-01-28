El Hospital Quirónsalud organiza una nueva sesión informativa para familiares de pacientes con demencia

La charla, coordinada por el servicio de Neurología, tendrá lugar el próximo 11 de febrero. - QUIRÓNSALUD

Una enfermedad neurodegenerativa no solo cambia la vida de quien la sufre, sino también la de su familia. Por este motivo, el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza organiza una nueva sesión informativa dirigida a familiares de pacientes con alguna clase de demencia prestando especial atención al alzhéimer.

La charla, coordinada por el servicio de Neurología, tendrá lugar el próximo 11 de febrero. La doctora Belén Sánchez, jefa del Servicio de Neurología, ha explicado que en la sesión "se profundizará sobre el curso evolutivo de la enfermedad, los tratamientos disponibles y las posibles pautas de manejo de los síntomas cognitivos y conductuales". Ha continuado diciendo que, "asimismo se informará sobre los recursos sociales disponibles".

El curso evolutivo de la enfermedad asocia un desgaste físico y emocional progresivo para aquellos que le cuidan. "Por eso, resulta esencial trasmitirles la importancia de contar con redes de apoyo y enseñarles a detectar los síntomas de agotamiento y estrés para que pidan ayuda", ha resaltado la doctora Esther Sierra, neuropsicóloga del centro hospitalario. De este modo, el área de Neurología, además de garantizar un diagnóstico rápido del alzhéimer a través de suservicio especializado, quiere dar a conocer la enfermedad y las herramientas útiles para poder afrontarla.

"Y, en este sentido, el papel del cuidador es clave, por lo que es fundamental acoger a las familias y ofrecerles un espacio en el que puedan resolver dudas, preguntar directamente a los profesionales y brindarles apoyo psicológico", ha agregado Sierra.

Igualmente, la doctora Leyre Díaz de Cerio, neuróloga del centro, asegura "que, gracias a este tipo de charlas, se logra mejorar la calidad de vida de la familia, tener en cuenta la importancia de cuidarse a sí mismo desde el principio y favorecer la toma de decisiones".

El alzhéimer es la demencia más común entre las personas mayores y puede representar entre el 60% y 70% de los casos, según la Organización Mundial de la Salud. La enfermedad implica un deterioro progresivo de las funciones cognitivas y del comportamiento, comprometiendo la funcionalidad en fases más avanzadas. A su vez, se caracteriza por el adelgazamiento y la atrofia de la corteza cerebral.

Entre las señales más habituales, se suele comenzar con pequeños fallos de memoria, olvidos o despistes que aumentan en frecuencia, como no recordar una receta habitual, llamar varias veces para preguntar lo mismo, discursos reiterativos. También, las alteraciones en el lenguaje, como dificultad para nominar, o los cambios conductuales pueden ser una manifestación temprana de la enfermedad.

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza ofrece también asesoramiento individualizado y apoyo psicológico tanto al familiar como al paciente. Para ello, cuenta con un equipo multidisciplinar y con tecnología puntera con el fin de poder prestar una atención integral durante todo el proceso.

Las inscripciones se pueden hacer a través de este correo electrónico: gestioncex.zar@quironsalud.es