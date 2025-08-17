La hostelería de Huesca mantiene una notable actividad tras San Lorenzo, con numerosos bares abiertos en agosto

HUESCA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha mostrado su reconocimiento al sector hostelero de la ciudad por el esfuerzo realizado tras las fiestas de San Lorenzo, ya que el sector mantiene una notable actividad tras las fiestas laurentinas, con numerosos establecimientos abiertos en agosto a diferencia de la imagen tradicional de décadas pasadas, en la que gran parte de la hostelería permanecía cerrada entre el 15 de agosto y el 1 de septiembre.

Los datos recogidos por el área de desarrollo del Ayuntamiento de Huesca, muestran que, de media, un 40 por ciento de los bares y restaurantes de la ciudad permanecen abiertos en su horario habitual durante la segunda quincena de agosto.

Otros muchos, la mayoría, realizan únicamente cierres puntuales de pocos días, motivados --según han explicado los propios hosteleros-- por la necesidad de dar descanso a su personal tras la intensa actividad de San Lorenzo.

Tan solo, cerca del 10% de los establecimientos hosteleros de la ciudad de Huesca cierran la segunda quincena del mes de agosto. Asimismo, un número significativo de establecimientos han reabierto con normalidad ya en el primer fin de semana posterior a las fiestas, lo que supone un "esfuerzo añadido" para garantizar el servicio a vecinos y visitantes en unas fechas de gran movimiento turístico y social.

Durante las fiestas los hoteles han estado al cien por cien de ocupación, y cuentan con una previsión de alta ocupación también para la segunda quincena de agosto.

Desde el Ayuntamiento oscense se ha subrayado la importancia de esta apuesta de la hostelería por mantener la vida en la ciudad durante el mes de agosto, consolidando así la imagen de Huesca como un destino vivo y atractivo.