Huesca abrirá el martes una ventanilla única de atención para los afectados por el desalojo de la plaza Santa Clara

Personas desalojadas en la plaza Santa Clara de Huesca. - EUROPA PRESS

HUESCA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca pondrá en marcha este martes una ventanilla única de atención para los vecinos afectados por la emergencia en la plaza Santa Clara. La oficina, situada en el centro cultural Manuel Benito Moliner, funcionará con personal de Vivienda y Servicios Sociales en horario de 9.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 1900 horas, con el objetivo de ofrecer un punto centralizado de información, acompañar a las familias en sus trámites y atender las necesidades derivadas del desalojo.

Mientras tanto, el CECOPAL continuará activado y coordinando la respuesta municipal. Hasta el lunes, los vecinos podrán seguir accediendo a sus viviendas para recoger enseres, en los horarios establecidos desde el inicio de la emergencia: bloques 1 y 2 de 10.00 a 12.00 y de 16.00 a 18.00 horas; y bloques 3 y 4 de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

Ese mismo lunes se reabrirá la plaza Santa Clara al tráfico y al tránsito peatonal, aunque seguirá restringido el paso por la vía situada junto a los edificios afectados.

Para garantizar la seguridad en la zona, el Ayuntamiento financiará la instalación un vallado de obra que delimitará un perímetro de acceso controlado. Esta medida acompañará a las actuaciones técnicas que comenzarán de inmediato.

El Consistorio asumirá íntegramente el coste tanto del estudio estructural encargado a una empresa de ingeniería como de las tareas de apuntalamiento de los edificios.

El objetivo es completar el apuntalamiento en un plazo aproximado de diez días. Hasta que este proceso finalice, se recuerda que no se pueden realizar obras ni intervenciones dentro de los inmuebles.

Por otro lado, el área de acción social del Ayuntamiento de Huesca continúa trabajando en la atención a las familias desalojadas. Las 65 personas alojadas actualmente en hoteles tienen garantizada su estancia hasta después de Navidad, y las 25 que se encuentran en residencias dispondrán de alojamiento de larga duración.

Además, el Ayuntamiento habilitará mecanismos para movilizar viviendas de alquiler cuyos propietarios no las tengan actualmente en el mercado, con el fin de ampliar las posibilidades de realojo.

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA

El área de Acción Social mantiene un seguimiento personalizado de cada unidad familiar para atender de manera directa las necesidades concretas que puedan surgir en los próximos días.

A su vez, la Policía Local reforzará la vigilancia en la zona con presencia continua, priorizando este servicio dentro de su operativo general en la ciudad.

El Ayuntamiento convocará la próxima semana una reunión informativa dirigida a todos los vecinos afectados con el fin de actualizar la situación, resolver dudas y explicar los siguientes pasos del proceso.

La alcaldesa permanece en contacto permanente con el Gobierno de Aragón, al que se mantiene informado de forma constante de la evolución de la emergencia y de todas las actuaciones en marcha.