Huesca activa el dispositivo especial de refuerzo para la recogida de la hoja de los servicios de limpieza viaria

Dispositivo especial de refuerzo para la recogida de la hoja de los servicios de limpieza viaria.

HUESCA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca ha activado la campaña de refuerzo de los servicios de limpieza viaria para la recogida de las hojas caídas de los árboles en vía pública.

Desde mediados de noviembre, este servicio tiene por objeto reforzar, en otoño, aquellas zonas en los que existe un número importante de árboles de alineación, o en los que, por acción del viento, se acumula un importante volumen de hojas en la vía pública.

Se trata de un refuerzo especial que dura entre 6 y 8 semanas, cuando es más intensa la caída de las hojas de los árboles, y cuya duración puede variar dependiendo de factores climáticos, ya que la caída de la hoja es imprevisible, han indicado desde el Ayuntamiento de Huesca.

Este refuerzo, compuesto por una barredora con conductor y dos peones con sopladora, viene a completar las labores ordinarias de limpieza que se ejecutan a diario de lunes a viernes.

Aunque el servicio de limpieza urbana habitual también realiza trabajos de recogida de hojas en las jornadas de trabajo ordinario, el dispositivo especial incluye un servicio específico que se implementa en función de las condiciones climatológicas de frío y viento.

Con él, se busca evitar la acumulación excesiva de hojas y los riesgos de resbalones que siempre se dan en estos acúmulos, cuando se juntan con humedad de la lluvia. A diferencia del servicio ordinario, este dispositivo funciona únicamente con equipos de barredoras y operarios con sopladora, y trabaja todas las tardes que se precisa hasta que culmina la época de caída.

El plan de trabajo es flexible y se adapta a las condiciones meteorológicas, de tal manera que el Ayuntamiento podría reforzar el servicio si fuera necesario, modificando la labor de los servicios ordinarios de limpieza y sustituyendo los baldeos por los otros servicios más eficaces para la retirada de la hoja.