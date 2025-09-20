Huesca apela al civismo y recuerda que los escombros deben ser gestionados para evitar problemas ambientales

HUESCA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca hace un llamamiento a la colaboración ciudadana tras detectarse en los últimos días vertidos inadecuados de escombros y restos de obra en espacios no autorizados, como los contenedores situados en el camino de la Cruz del Palmo o en la entrada del parque del Encuentro.

Los servicios municipales han procedido a su retirada inmediata, garantizando la limpieza de estas zonas. Sin embargo, se ha comprobado que, pese a la actuación, han vuelto a depositarse escombros de manera indebida en Cruz del Palmo, lo que agrava la situación y demuestra la necesidad de reforzar la concienciación ciudadana.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Huesca se informa de que se va a proceder nuevamente a la recogida de los vertidos en dicho camino. Se recuerda que este tipo de residuos no pueden depositarse en contenedores urbanos ni en la vía pública, ya que ocasionan problemas ambientales como la contaminación de suelos y agua, así como riesgos para la salud al atraer plagas; también, problemas de seguridad, al causar accidentes, y dificultad de movilidad y deterioro del paisaje urbano.

Los escombros o restos de pequeñas obras o reformas realizadas por profesionales procedentes de obras menores deben trasladarse al vertedero municipal, o bien gestionarse por gestores autorizados. A través del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca o de Grhusa se ofrece información y soluciones adecuadas para su correcto tratamiento.

Además, el nuevo reglamento de la Policía Local de Huesca contempla para 2026 la creación de una dotación de agentes medioambientales encargados de vigilar y sancionar este tipo de prácticas incívicas.

Entre sus cometidos específicos se encuentran la vigilancia de parques y jardines públicos, la prevención e investigación de vertidos ilegales, la protección del medio ambiente o la investigación de daños contra la naturaleza y la denuncia de las infracciones detectadas.

Por todo ello, el Consistorio apela al civismo de la ciudadanía para mantener una ciudad limpia y segura, y recuerda que el incumplimiento de la normativa puede conllevar sanciones.