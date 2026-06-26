Huesca renueva su compromiso con la democracia y la convivencia en un homenaje a las víctimas del terrorismo

Homenaje a las víctimas del terrorismo en Huesca. - EUROPA PRESS

HUESCA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha rendido este viernes un homenaje a las víctimas del terrorismo en su tradicional y anual acto institucionalizado desde 2014 en la capital altoaragonesa, en el que se han lanzado varios mensajes como que "la violencia no puede ser la respuesta a las diferencias" o que "recordar es una obligación como demócratas".

De esta forma Huesca ha renovado su compromiso con la libertad, la democracia y la convivencia, porque Huesca, en palabras de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, "no olvida".

Orduna ha manifestado que "esperamos que este acto sirva, una vez más, para expresar nuestra gratitud a las víctimas y a sus familias, para reconocer su ejemplo de dignidad y para transmitir que Huesca no olvida" y "no olvidamos a quienes perdieron la vida, a quienes sufrieron la violencia, no olvidamos el dolor causado y no olvidamos la lección que dejaron vuestros familiares y la libertad, la democracia y la convivencia merecen ser defendidas cada día y en Huesca renovamos hoy este compromiso".

La plaza de San Antonio ha sido el escenario del acto institucional de homenaje a las víctimas del terrorismo, en el que han participado víctimas, familiares, representantes institucionales, cuerpos y fuerzas de seguridad.

El acto ha contado con la intervención de Borja Giménez Larraz, hijo de Manuel Giménez Abad, asesinado por ETA en 2001, quien ha ofrecido un testimonio en memoria de todas las víctimas del terrorismo, basado en la importancia del recuerdo. Ha apuntado que ·recordar es un acto de justicia".

Ha dicho que "la pérdida de un padre debería ser un hecho íntimo, pero somos conscientes de que su asesinato tuvo una trascendencia pública, fue un asesinato por motivos políticos, lo mataron por su ideología y por eso es tan necesario que sigamos recordando" y "lo creemos porque recordar la figura de mi padre y la de todas las víctimas del terrorismo es un acto de justicia, es un deber moral".

Ha indicado que "recordar es una obligación como demócratas". En este punto, ha indicado que "el recuerdo de lo sucedido tiene un enorme poder aleccionador, la dureza del testimonio de las víctimas contribuye a deslegitimar moral, social y políticamente la violencia".

También ha destacado el dolor de la provincia de Huesca y ha asegurado lo siguiente: "Huesca es capital de una provincia que fue objeto del orden y d ella sinrazón de ETA, una provincia en la que lloramos unidos el asesinato d ellos guardias civiles Irene y José Ángel en el cuartel de Sallent de Gállego,, la muerte de mi padre, un oscense y jacetano, entre otras y esta provincia que también ha luchado contra ETA en su control de los pasos fronterizos y con este acto, año tras año, nos recuerda que nuestra libertad se sustenta y soporta el peso del sacrificio de todas las víctimas del terrorismo".

Uno de los momentos más solemnes de la ceremonia ha sido la ofrenda floral ante el Monumento a las Víctimas, protagonizada por representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército y Policía Local, mientras sonaban las interpretaciones del Anima Christi y el Canon de Pachelbel. Posteriormente, representantes de CADIS y los asistentes han participado en una ofrenda de pétalos como símbolo de recuerdo y reconocimiento, culminada por la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna.

La alcaldesa ha cerrado el acto con una intervención en la que ha reafirmado el compromiso de la ciudad con la memoria, la dignidad, la justicia y el apoyo permanente a las víctimas del terrorismo.

Orduna ha indicado que "como tantas otras víctimas, Manuel Giménez Abad fue señalado por quienes pretendían imponer sus ideas mediante el miedo, la violencia y negando al resto de la sociedad el derecho a vivir en libertad" y "recordar su figura es también recordar a todas y cada una de las personas que han fallecido a manos del terrorismo".