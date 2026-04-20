Humberto, primer inmigrante en registrar la documentación para regularizarse: "Busco integrarme y tranquilidad"

1079736.1.260.149.20260420145836 Humberto, llegado de Venezuela hace un año, en el mostrador de Correos para registrar su documentación en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expectación y algo de nervios en las primeras horas de las oficinas de Correos como nuevo punto de registro de la documentación para el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que en la principal de Zaragoza ha iniciado el servicio con demoras por un fallo en el sistema que, sin embargo, no ha afectado a las delegaciones de Huesca y Teruel, según han informado fuentes de la empresa encargada del servicio postal. Humberto ha sido el primero en registrar la documentación en el citado edificio de Correos, situado en el Paseo de la Independencia.

Las largas filas que este lunes vuelven a rodear el Ayuntamiento de Zaragoza contrastan con la llegada ordenada de personas a los mostradores de Correos, que este lunes acuden, cita previa mediante, con la alegría de ver más cerca el objetivo de regularizar su situación en España y expresan abiertamente su gratitud por esta medida.

En la mayoría de los testimonios recogidos por Europa Press, se trata de inmigrantes que llevan tiempo en España, trabajando con permiso o "en B". Exponen el propósito compartido de asentarse en el país que los ha acogido y quién sabe si en el futuro poder reagrupar a sus familiares o, al menos, que puedan venir de visita.

La primera persona en registrar la documentación en la oficina principal de Correos ha sido Humberto Herrera, de Venezuela. En junio cumple junto a su pareja un año en España, donde asegura sentirse "feliz y agradecido con el país" porque "siempre me ha tratado muy bien".

La espera de dos horas y media por un problema de funcionamiento del sistema --el trámite está diseñado para resolverse en 30 minutos-- no ha borrado la sonrisa ni ha minado la paciencia de Humberto, que ha pagado el peaje de estrenar una tramitación para la que todo el personal de la oficina ha recibido formación desde el pasado día 15 de abril.

"Estoy tranquilo y feliz, pero el proceso ha sido un poco lento porque el personal se está adaptando, están entendiendo cómo funciona; pero una vez iniciado, ha ido sin problema. Gracias a Dios tenía todo en orden, todo bien", ha respirado aliviado tras abandonar el mostrador.

En su caso, el haber sido previsor sí le ha ahorrado las colas del Ayuntamiento: "Fui hace dos semanas. Cuando empezaron a salir las noticias de la regularización, pensé que todo se iba a colapsar un poco y traté de hacerlo con tiempo, solicité mi padrón, actualicé todos los documentos que debía actualizar y no tuve que hacer fila".

El trámite ya cumplimentado, del que no le han sabido decir cuánto tiempo tardarán en notificarle el siguiente paso a dar, le abre las puertas a un futuro con mejores perspectivas: "Lo que busco con esto, aparte de integrarme en el país como debe ser, es también tener esa tranquilidad, saber que ya puedo establecerme aquí y, en algún momento más adelante, que siga avanzando el tema de los documentos, ver si puedo traer a mis padres, aunque sea de visita para verlos", ha explicado.

Considera que esa mejora se va a plasmar sobre todo en la estabilidad que le va reportar en materia laboral. Humberto cuenta con permiso de trabajo, trámite a partir del cual reconoce que "le cambió la perspectiva", y se dedica al sector de las reformas. Cree que su nueva situación "le da a uno mayor estabilidad para trabajar, también a la hora de cotizar y hacer todo lo que corresponde al país, porque al final buscamos eso".

Lo más inmediato que buscaba Jorge, más nervioso en la fila de Correos, era alguien que le informase de si tenía que sacar el resguardo de turno para ser atendido porque no se aclaraba con la máquina de la entrada. Él llegó también hace un año de Perú y hasta ahora ha salido adelante como ha podido "con trabajos de una o dos horas a la semana".

Vive con su pareja y un hijo de tres años y le parece "muy bueno" el proceso de regularización "para poder trabajar y estar en regla, poder cumplir con todo y poder sostener a la familia, que es lo más importante".

En su caso, lleva cerca de un mes "juntando cada papelito que había para juntar y tener todo acá listo" en un proceso que le ha supuesto perder trabajo y que ha tenido que compatibilizar con llevar e ir a recoger a su hijo al colegio.

Para Diana y su hermana, brasileñas afincadas en España hace 23 años, el motivo de sus desvelos es su madre, que lleva seis meses en España y busca aprovechar esta ventana para regularizar su situación tras quedarse viuda y sola en su país natal.

"Este proceso nos da una gran paz y tranquilidad por la situación en la que quedó nuestra madre y nosotras, claro, viviendo y trabajando aquí, no podíamos atenderla como era debido. La trajimos de una manera desesperada y, gracias a dios que nos ha salido esta ley, que será maravillosa, imagino, para nosotras y para nuestra tranquilidad", ha agradecido.

Ambas hermanas se han volcado en aprovechar la oportunidad y gestionar cuanto antes la documentación de su madre, que esperaba paciente en uno de los bancos de la oficina principal de Correos rodeada de varios familiares mientras varios documentos iban de mano en mano.

"Hemos conseguido la cita bastante rápido. Es mi hermana la que está gestionando todo el papeleo desde el ordenador y lo único es la tasa, que no la hemos podido pagar por el ordenador. Por eso estamos aquí, por si me piden algún documento más", ha explicado.