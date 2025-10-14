El hundimiento del edificio de la calle San Francisco de Teruel se debió a la mala calidad del hormigón de los pilares

Archivo - El edificio situado en el número 21 de la calle de San Francisco de Teruell se derrumbó el 13 de junio de 2023. - Javier Escriche - Europa Press - Archivo

TERUEL 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El informe emitido por el Consorcio de Seguros basado en los estudios practicados para determinar las causas del derrumbe del edificio del número 21 de la calle de San Francisco, ocurrido el 13 de junio de 2023, ha concluido que "el hundimiento se debió a una muy mala calidad del hormigón de los pilares".

Según el informe, al que ha dado lectura este martes la alcaldesa, "esa mala calidad justifica, además, que el hundimiento se haya producido transcurridos 49 años desde la construcción del inmueble como consecuencia del cansancio del hormigón, aunque de la investigación realizada no se puede descartar que haya podido colaborar como desencadenante movimientos diferenciales de la cimentación entre pilares adyacentes o entre los pilares interiores y el muro de San Francisco".

Añade el informe que, "se trataría, en todo caso, de causas colaborantes, que en ausencia de un defecto en el hormigón como el descrito, no tendría trascendencia alguna. Se descarta, en todo caso, la influencia tanto como causa posible desencadenante de las lluvias registradas en la zona los días previos al siniestro y propio día en que ocurrió este".

La alcaldesa también ha leído el informe emitido por la compañía Mapfre el pasado 19 de septiembre sobre este asunto que decía que "la principal causa del siniestro se debió a las precipitaciones registradas durante el mes de mayo y junio de 2023 y, como causa coadyuvante, la baja resistencia del hormigón de la estructura del edificio". El informe concluía que el Ayuntamiento de Teruel no es responsable del siniestro.