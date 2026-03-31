El IAA suma mejoras a las obras de la depuradora de Aínsa, en la que se están invirtiendo 7,6 millones

El director del Instituto Aragonés del Agua, Luis Estaún, en una visita a las obras de la depuradora. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés del Agua (IAA) ha incorporado nuevas mejoras al proyecto de construcción de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Aínsa, en ejecución desde septiembre de 2024 y con un grado de avance actual del 43%, lo que permitirá adaptar la infraestructura a nuevas necesidades del municipio y optimizar su funcionamiento.

De este modo, se han redefinido el trazado de los colectores y las líneas de suministro eléctrico y se han reubicado varias arquetas de bombeo.

El proyecto cuenta con un coste aproximado de 7,63 millones de euros y mantiene su previsión de finalización en noviembre de 2027, consolidándose como una actuación clave para mejorar la depuración de aguas residuales en la localidad y reforzar la sostenibilidad ambiental del territorio.

El director del Instituto Aragonés del Agua, Luis Estaún, ha visitado las obras junto al alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, en un recorrido en el que se analizaron las modificaciones introducidas en el proyecto y su adecuación a las necesidades actuales del municipio.

Las actuaciones ejecutadas hasta la fecha incluyen la totalidad de la obra civil de la estación depuradora, así como la instalación de los principales equipos electromecánicos, entre ellos las dos líneas de biodiscos y la planta compacta de pretratamiento, lo que confirma el adecuado ritmo de ejecución de los trabajos.

MEJORAS

La incorporación de las mejoras responde, por un lado, a la necesidad de modificar la ubicación de la estación de bombeo número 1, inicialmente prevista en una zona de flujo preferente, lo que ha obligado a redefinir tanto el trazado de los colectores como las líneas de suministro eléctrico.

Por otro lado, se han detectado nuevas necesidades en el municipio que requieren la recogida de nuevos vertidos, lo que ha implicado la reubicación de varias arquetas de bombeo. Todas estas modificaciones han sido consensuadas con el Ayuntamiento de Aínsa.

En los próximos meses, las obras avanzarán con la ejecución de los colectores que conducirán los vertidos hasta las tres estaciones de bombeo principales y las cinco arquetas previstas, así como con los trabajos eléctricos asociados, que implicarán el cruce de los puentes sobre los ríos Cinca y Ara.

También se llevarán a cabo varias hincas horizontales en las carreteras N-260 y A-138 para garantizar la correcta implantación de las infraestructuras.