El IAACC Pablo Serrano acoge la exposición 'Nigrum', del fotógrafo Pedro Avellaned

El fotógrafo Pedro Avellaned y el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, en la exposición 'Nigrum'. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El IAACC 'Pablo Serrano' acoge desde este jueves, 8 de enero, la nueva exposición del fotógrafo Pedro Avellaned (Zaragoza, 1936), premio Aragón Goya 2016.

En 'Nigrum', el artista da a conocer su obra más personal e intimista, con el cine y la literatura especialmente presentes en una muestra donde la fotografía y el collage constituyen las herramientas que utiliza para presentar al público su universo.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, el director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón, y el fotógrafo Pedro Avellaned han presentado en rueda de prensa la muestra, que podrá visitarse en la Sala 94 del museo hasta el próximo 15 de marzo.

"Avellaned es ya longevo en su relación con el IAACC Pablo Serrano", ha señalado el director general de Cultura, al recordar que el fotógrafo recibió el Premio Goya Aragón 2016, "lo que llevó a organizar una exposición en este museo".

El artista ha logrado, a lo largo de su trayectoria, "un lenguaje fotográfico propio muy característico, que mezcla lo poético, la épica y la lírica", ha manifestado, asegurando que es "un aragonés indispensable y queridísimo en el mundo cultural en la comunidad".

Olloqui ha animado a disfrutar de la muestra que "es la puerta de entrada a un año muy intenso de exposiciones en el museo Pablo Serrano".

La exposición se presenta a modo de series, donde destacan la dedicada a Simón Bar Ghiora, a Edgar Allan Poe y la figura de Berenice, o las inspiradas en la figura de H.G. Giger, pintor, escultor, dibujante, escenógrafo y diseñador gráfico, siendo trascendental su trabajo para la película 'Alien. El octavo pasajero'.

COLLAGE Y RETRATOS

"Esta exposición se escapa un poco de lo que habitualmente ha sido mi trabajo", ha explicado Avellaned. Especializado en la manipulación de la imagen, el collage y los retratos, aquí abre su mirada a través de personajes que le fascinan, como el militar y rebelde judío Simón Bar Ghiora, quien murió luchando por la libertad en la época romana; el dibujante H.G. Giger o el escritor Edgar Allan Poe, de quien rescata una de sus historias, 'Berenice', que siempre quiso rodar en un cortometraje, aunque aún no lo ha hecho, una peculiar historia de un extraño amor.

Tal y como indica Antón Castro en el catálogo que acompaña la muestra, "en 'Nigrum', Pedro Avellaned vuelve a demostrar cuánto le gusta experimentar, investigar y desafiar lo predecible. Sus imágenes sobre David Lynch tienen también un correlato personal: el fotógrafo ha sufrido una enfermedad muy doliente e incómoda en su oreja, que aparece aquí, retratada en blanco y negro, y está conectada con la oreja encontrada en la película 'Terciopelo azul', e incorpora también la pieza 'Cabeza borradora', un término acuñado por Lynch, de objetos oxidados: el tiempo, la memoria, el declive, la decrepitud y la fragmentación, tan importante en toda la producción de Avellaned, son asuntos sobre los que medita con su visión particular, umbrío por la pena, como escribió Miguel Hernández".

En la exposición también se encuentran dos retratos de Pedro Avellaned realizados por Josep Maria Clarisó y un vídeo realizado por el propio Pedro Avellaned y editado por Javier Espada, también titulado 'Nigrum'.

Pedro Avellaned (Zaragoza, 1936), maestro del retrato y de los collages, destaca en el arte contemporáneo por la originalidad de su mirada poética, su independencia, su libertad creativa y por la coherencia de su larga trayectoria artística, por su gusto por la experimentación y su forcejeo con la luz y la sombra.