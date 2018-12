El IAM elabora una guía didáctica de juguetes no sexistas

Publicado 09/12/2018 11:19:57 CET

ZARAGOZA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) ha elaborado con motivo de las fiestas navideñas una guía de juguetes no sexistas titulada "Más que pink and blue" (método pedagógico de promoción de la igualdad) en la que se aconseja cómo elegir juguetes que favorezcan la igualdad y eviten la transmisión del sexismo.

La directora del IAM, Natalia Salvo, ha explicado que es la tercera campaña que se realiza desde el Organismo de Igualdad para sensibilizar sobre el papel que tienen los juguetes en la educación no formal de los niños y que termina configurando roles y estereotipos. Este año, la novedad es la elaboración (tanto en papel como en formato online) de la guía, basada en el citado método pedagógico.

Junto a la guía se han elaborado carteles utilizando como imagen piezas de un juego de construcción formando los símbolos femenino y masculino para transmitir la idea de que "las niñas y los niños construyan sus sueños y sus valores", explica Natalia Salvo. Por ello, el lema de la campaña es "No limites sus sueños. Regala igualdad".

La campaña se difundirá en centros educativos y en espacios de ocio juvenil y de socialización de la infancia y la adolescencia, así como a través de las redes sociales tanto del IAM como del Gobierno de Aragón.

"La igualdad es la piedra angular de las políticas del Gobierno de Aragón y la educación, tanto la reglada como la no formal, contribuye de manera decisiva en la construcción de sociedades más igualitarias", ha señalado Natalia Salvo. Los juguetes, ha añadido, forman parten de la educación no formal y, por ello, no se debe fomentar la desigualdad a través de ellos.

Salvo ha insistido en que estas iniciativas pretenden "transmitir a la ciudadanía el fomento de la libertad a la hora de elegir juguetes, porque los niños pueden aprender a ser mayores de una forma desigual y discriminatoria".

CONTENIDO DE LA GUÍA

La guía ofrece un decálogo a considerar en el proceso de compra de juguetes y que incide en la promoción de la igualdad a través de un método pedagógico feminista.

Los consejos de este decálogo van encabezados por la frase "antes de comprar un juguete..." piensa que el rosa no es de niñas y el azul de niños. Todos los colores del arco iris pertenecen a los niños y a las niñas del mundo; no hay juguetes diferentes e incompatibles para niños y para niñas. Cada juguete puede contribuir a desarrollar una destreza o habilidad y todos son importantes.

Otra consideración propone mostrar a niños y niñas catálogos igualitarios para que sus elecciones se deriven a sus gustos e intereses desvinculándose del mensaje sexista; las destrezas y valores que quieres fomentar en la niña o niño, entre los que siempre deberían estar presentes la igualdad y el respeto a la diversidad.

Es importante aprovechar la oportunidad educativa que el juguete puede brindar, compartiendo el tiempo de juego para transmitir valores de igualdad y respeto; la mayoría de los juguetes siguen la iconografía "Pink and blue" y el uso de lenguaje e imágenes sexistas por lo que no hay que permitir que condicionen la elección.

No hay juguetes sexistas, cualquier juguete puede ser una buena elección siempre que no se use para justificar y mantener las desigualdades en identidades y roles entre niños y niñas; además fomentar habilidades que promueven la convivencia con juegos compartidos contribuirá a su bienestar en la edad adulta. Regala juguetes para compartir.

Hay que solicitar en las tiendas un juguete en función de la edad del destinatario, de las destrezas o de los valores que se quiera inculcar, pero no en función de que el destinatario sea un niño o una niña.

Conviene comprobar la caja del juguete y su presentación y asegurarse de que se nombra y se muestran imágenes de niños y niñas que no incluyen mensajes sexistas. Deja atrás la estética "Pink and blue".