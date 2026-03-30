El IAM oferta 900 plazas en su programa formativo para impulsar la igualdad y la empleabilidad de las mujeres

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del portal web www.iamformacion.es, donde se puede consultar el calendario completo, los contenidos y los requisitos de cada curso - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) ha lanzado una nueva edición de IAMFormación, un programa gratuito que oferta 900 plazas a través de 18 acciones formativas centradas en la igualdad de género, el empleo y el desarrollo profesional de las mujeres.

La iniciativa se estructura en cinco áreas estratégicas: violencias contra la mujer, igualdad en la empresa, competencias digitales, orientación laboral y emprendimiento, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y promover la igualdad en distintos ámbitos sociales y económicos.

Desde el Gobierno de Aragón han destacado que esta programación está dirigida tanto a mujeres en búsqueda activa de empleo como a emprendedoras y profesionales que trabajan en la prevención e intervención en materia de violencia de género.

Uno de los ejes prioritarios del programa es garantizar el acceso en todo el territorio, especialmente en el medio rural, evitando desplazamientos innecesarios gracias a su formato online. En este sentido, durante el último año se registraron 856 participaciones, de las cuales un 34,83% correspondieron a personas procedentes de zonas rurales.

Además, la última edición ha supuesto un incremento tanto en el número de acciones formativas como en la variedad de contenidos y perfiles de las participantes.

FORMACIÓN ONLINE EN IGUALDAD, DIGITALIZACIÓN Y EMPLEO

Los cursos se impartirán en modalidad síncrona por videoconferencia, con una duración de dos horas y un máximo de 50 plazas por sesión, lo que permite una formación accesible y adaptable a diferentes perfiles.

Dentro del área de violencias contra la mujer, se abordarán cuestiones como la violencia de género en mujeres mayores de 65 años, la violencia digital en la adolescencia o la violencia sexual, incluyendo contenidos sobre consentimiento, derechos de las víctimas y pautas de intervención.

En el ámbito empresarial, la oferta incluye formación sobre la elaboración de protocolos frente al acoso sexual o por razón de sexo, la implantación de planes de igualdad o el análisis de casos de éxito en la aplicación de medidas de igualdad en las organizaciones.

Por su parte, el área digital incorpora cursos sobre herramientas de diseño como Canva, el uso de la inteligencia artificial aplicada al marketing y la comunicación o la redefinición de proyectos mediante nuevas tecnologías.

El programa se completa con acciones dirigidas al emprendimiento, como formación en marketing digital, finanzas o liderazgo empresarial, y con cursos orientados a la inserción laboral, que abordan desde la búsqueda de empleo en entornos digitales hasta la preparación de procesos de selección o la comprensión de nóminas y contratos.

INSCRIPCIONES ABIERTAS Y SERVICIOS DE ASESORAMIENTO

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del portal web www.iamformacion.es, donde las personas interesadas pueden consultar el calendario completo, los contenidos y los requisitos de cada curso.

Además de la formación, el IAM ofrece servicios gratuitos de asesoramiento empresarial y laboral, dirigidos tanto a mujeres emprendedoras como a empresas que necesiten apoyo en la elaboración de planes de igualdad o protocolos frente al acoso. Estos servicios también incluyen acompañamiento en procesos de búsqueda de empleo para mujeres desempleadas, reforzando el carácter integral del programa.

De este modo, el Instituto Aragonés de la Mujer continúa apostando por la formación como herramienta clave para avanzar en la igualdad de oportunidades, mejorar la empleabilidad y fomentar la participación activa de las mujeres en el ámbito económico y social.