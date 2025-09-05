Ibercaja dará nombre al nuevo salón de actos de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

El consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, y el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Villarroya. - IBERCAJA

ZARAGOZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, Jorge Villarroya, y el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, han suscrito un acuerdo de colaboración por el que el salón de actos de la sede institucional de la Cámara pasará a denominarse 'Salón de Actos Ibercaja'.

"Con esta colaboración se refuerzan los lazos históricos entre las dos entidades que comparten una misma vocación de servicio al desarrollo económico del territorio. El respaldo de Ibercaja es un reconocimiento al papel de la Cámara como punto de encuentro para las empresas y la sociedad y nos impulsa a seguir trabajando con más ilusión y compromiso", ha expresado Villarroya.

Por su parte, Víctor Iglesias ha indicado que con este convenio, "Ibercaja reafirma su compromiso con el tejido productivo aragonés, apoyando a una de las entidades empresariales más relevantes de la Comunidad, que desempeña un papel clave en la dinamización económica y en la generación de espacios de formación, networking y oportunidades de desarrollo de negocio para las empresas, de todos los sectores y de todos los tamaños".

El futuro 'Salón de Actos Ibercaja' se plantea como un espacio multifuncional y dinámico, preparado para acoger conferencias, jornadas, actos empresariales, culturales y sociales, y convertirse de nuevo en un símbolo de la vitalidad económica de Zaragoza y de su proyección más allá de sus fronteras.

El edificio que alberga la Cámara de Zaragoza abrió sus puertas en 1941 como sede de la Feria de Muestras, diseñado por el arquitecto aragonés Regino Borobio. Con el paso de las décadas, se convirtió en un referente para las empresas y en un espacio icónico para la vida económica y social de la ciudad.

Tras el incendio sufrido en junio de 2023, la mayor parte de sus instalaciones volvieron a estar operativas en septiembre de 2024, salvo el salón de actos, que todavía permanece inoperativo.

La rehabilitación del salón, actualmente en marcha, concluirá en el otoño de 2026. El proyecto lo lidera el estudio Bau Arquitectura, descendientes precisamente de Borobio, quienes afrontan el reto de actualizar este espacio histórico manteniendo su esencia original y dotándolo de la versatilidad y la tecnología necesarias para acoger los eventos del siglo XXI.

Por parte de la Cámara de Comercio, han asistido al acto la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón, Carmen Herrarte, en representación de la administración tutelante; las vicepresidentas de la Cámara, Berta Lorente y María López; los miembros del Comité Ejecutivo, Íñigo de Yarza e Ignacio Montaner; el director general de Cámara, José Miguel Sánchez; la directora adjunta, Nieves Ágreda; y la vicesecretaria de la institución, Paz Montenegro.

Por Ibercaja, la directora de Banca de Empresas, Teresa Fernández, el director territorial de la entidad en Aragón, Antonio Lacoma; y el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales, Enrique Barbero.

Con esta colaboración, Ibercaja da un paso más en su apoyo a las empresas e instituciones empresariales aragonesas, contribuyendo al fortalecimiento de los espacios que favorecen el desarrollo económico, la innovación y el progreso de la sociedad.