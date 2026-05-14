Ibercaja entrega 930.000 euros a 17 entidades en su V Cena Solidaria: "Es el gran evento aragonés por excelencia"

Foto de familia de la presentación de la V edición de la Cena Solidaria Ibercaja. - IBERCAJA

ZARAGOZA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja celebra la quinta edición de su Cena Solidaria, "el gran evento solidario aragonés por excelencia", en la que entregará 930.000 euros en donaciones a 17 proyectos de entidades sin ánimo de lucro en el marco de las iniciativas 'Tu dinero con corazón' e 'Impulso solidario' y 14.801 euros a la Fundación José Luis Zazurca.

Así lo ha indicado la directora general de Ibercaja Gestión, Lily Corredor, quien ha detallado en la presentación del evento, que se celebra este jueves en un conocido restaurante de Zaragoza, que pretende "visibilizar, reconocer y agradecer todas las personas que trabajan con mucho ahínco y motivación para mejorar la sociedad".

Unas 850 personas de diferentes empresas y de las principales organizaciones empresariales aragonesas, así como 350 empleados de Ibercaja, Fundación Ibercaja y Grupo Financiero Ibercaja, participarán en el encuentro solidario en el que intervendrán el presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, y el consejero delegado de la entidad, Víctor Iglesias.

'Tu dinero con corazón' apoya proyectos a través del fondo de inversión y del plan de pensiones 'Ibercaja Sostenible y Solidario'. Estos productos, además de invertir de forma sostenible, revierten parte de sus comisiones a proyectos sociales y medioambientales de entidades sin ánimo de lucro. Los participantes, con sus votos, colaboran activamente en hacer posible este proyecto.

Por otro lado, 'Impulso solidario' es una iniciativa dirigida a la plantilla de Ibercaja con la finalidad de potenciar el compromiso social del Banco mediante la colaboración y participación directa de sus trabajadores. A través de este programa, los empleados presentan los proyectos sociales y medioambientales con los que están comprometidos.

El director general de Ibercaja Pensión, José Carlos Vizárraga, ha detallado que los proyectos beneficiarios de las ayudas en esta edición giran en torno a "la atención a colectivos vulnerables, la investigación médica, la protección del medioambiente, la mejora de la calidad de vida, la integración de personas en riesgo de exclusión, el voluntariado y cooperación asistencial, la educación de calidad e inclusión laboral".

Tanto el fondo de inversión como el plan de ahorro para la jubilación, además de ser sostenibles porque se gestionan incorporando criterios ASG --ambientales, sociales y de buen gobierno--, son solidarios, ya que las sociedades gestoras de ambos productos donan anualmente una parte de la comisión de gestión que perciben a proyectos sociales y medioambientales, permitiendo así a sus partícipes y a Ibercaja avanzar hacia una sociedad más cohesionada e integradora.

Estos productos están diseñados para personas que, con sus ahorros e inversiones, desean contribuir a generar un impacto positivo en la sociedad por el mayor retorno social y medioambiental y el apoyo de iniciativas y proyectos solidarios del fondo de inversión y el plan de pensiones.

A cierre de marzo, ambos productos acumulan un patrimonio gestionado de cerca de 800 millones de euros y cuentan con más de 40.000 partícipes. El Plan de Pensiones Sostenible y Solidario tuvo una rentabilidad del 3,03% en 2025 y del 11,61% en 2024 y el Fondo de Inversión, de un 3,72% en 2025 y un 10,41% en 2024.

FONDOS RECAUDADOS

Los fondos recaudados en la Cena Solidaria, procedentes de las donaciones de los cerca de 850 asistentes presenciales y de las mesas de fila cero adquiridas, irán destinados a la Fundación José Luis Zazurca, que trabaja para lograr una vida normalizada para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, prestando toda la ayuda y apoyo a las familias.

En particular, la recaudación de la Cena Solidaria sirve para apoyar a su proyecto 'Del Huerto a la Mesa', que tiene el propósito de promover la alimentación saludable, la formación en hábitos de vida responsables de sus usuarios y el compromiso con la sostenibilidad.

La Fundación José Luis Zazurca recibirá un cheque de 14.801 euros que destinará a esta labor: 10.801 euros han sido recaudados gracias a las donaciones de los asistentes a la Cena Solidaria y 4.000 euros provienen del Fondo de Inversión y el Plan de Pensiones 'Sostenible y Solidario'.

La jefa de Acción Social, Medioambiente y Voluntariado Corporativo de Fundación Ibercaja, Inés González, se ha referido al proyecto 'Del Huerto a la Mesa' como "especialmente valioso" al unir la promoción de hábitos de vida saludable y una alimentación consciente y sostenible, además de constituir una "herramienta educativa de desarrollo personal que fomenta la autonomía, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la conexión con el entorno".

'TU DINERO CON CORAZÓN'

Los proyectos de 'Tu dinero con corazón' reconocidos en esta ocasión son el Fundación Grandes Amigos, sobre compañía a personas mayores en soledad; el del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, 'Pallium en España', dirigido a formación en Cuidados Paliativos en Centros de Salud; el de Fundación Integra, denominado 'Avanza: formarse, creer en uno mismo y volver a trabajar'; el de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la Anorexia y Bulimia Nerviosas, 'Reconstruyendo vínculos en favor de personas con Trastornos de la Conducta Alimentaria'.

También el de la Fundación Apadrina un árbol, sobre 'Recuperación Ribera de Artesones'; el de la Fundación DFA, acerca de fomento de empleabilidad e inclusión social para personas con discapacidad; el de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil, titulado 'El alta no es final. Seguimiento a largos supervivientes de cáncer infantil'; y el de la Fundación fuego de María, que versa sobre un colegio para niños en situación de extrema vulnerabilidad en la selva del Amazonas.

La fundadora y directora de la Fundación Grandes Amigos, Mercedes Villegas, ha elogiado la iniciativa de Ibercaja, que reúne a "organizaciones muy diversas, que trabajamos desde ámbitos y enfoques distintos, pero unidas por una misma vocación de contribuir desde nuestras capacidades a mejorar la vida de las personas y responder a desafíos sociales que requieren soluciones comprometidas".

Villegas ha aprovechado para incidir en la labor que desarrollan desde Grandes Amigos: "Trabajamos para combatir la soledad, una realidad silenciosa que afecta a miles de personas mayores, a través del acompañamiento", dado que "la soledad no es un problema individual, ni una realidad que debe afrontar únicamente quien la sufre o las entidades que nos dedicamos a ello".

PROYECTOS 'IMPULSO SOLIDARIO'

En el caso de la iniciativa 'Impulso Solidario', los proyectos son Fundación Daño Cerebral Adquirido, con 'Ateneu'; la Alianza de familias afectadas por el Síndrome de Wolfram y su propuesta 'Luchar contra una enfermedad invisible'; la Asociación de hemofilia Aragón y su fisioterapia para personas con hemofilia.

Igualmente, la Asociación Síndrome de Morquio con '¡Necesitamos una cura para Gonzalo!'; FSHD España con 'Registro FSHD España: datos que se convierten en esperanza'; el Patronato Nuestra Señora de los Dolores, con 'Creciendo a salvo'; Bokatas y 'Un bocadillo es el inicio, el acompañamiento hace posible la inclusión'; la Fundación López Bolaños, con 'Raíces que crecen: educación, conciliación y futuro en el medio rural'; y la Federación aragonesa de familiares de personas con Alzheimer, con 'Terapeutas en ruta'.

En representación de estas nueve entidades, la presidenta de la Alianza de familias afectadas por el Síndrome de Wolfram, Pilar Gomis, ha agradecido a Ibercaja ejercer como "altavoz para las enfermedades raras". En el caso del Síndrome de Wolfram, ha detallado que es una enfermedad degenerativa que no tiene tratamiento ni cura y "nosotros miramos al futuro con optimismo porque estamos financiando un proyecto de terapia génica para revertir esa mutación que tiene el gen afectado y es el que provoca la enfermedad".