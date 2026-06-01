Ibercaja y Funcas sellan su alianza en educación financiera por octavo año consecutivo

Francisco Serrano y Carlos Ocaña - JAVIER RODRÍGUEZ VALEIRO

ZARAGOZA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja y Funcas han sellado este lunes la renovación de su acuerdo de colaboración en materia de educación financiera, consolidando así una alianza que alcanza su octavo año consecutivo.

El presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, y el director general de Funcas, Carlos Ocaña, han firmado el convenio por el que Ibercaja se adhiere al 'Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera' -'Programa Funcas Educa'- para el periodo 2026/2027 con el propósito de ayudar a mejorar el grado de alfabetización financiera en España.

El presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, ha destacado que "este acuerdo se enmarca en el compromiso de la Entidad con la mejora del bienestar financiero de las personas y, por ello, es para nosotros tan relevante el apoyo a este programa. La educación financiera es imprescindible para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas a lo largo de su vida y debe actualizarse constantemente para responder a las necesidades que se plantean en cada momento.

Así, a los temas tradicionales, y claves para la educación financiera como ahorro, confianza, riesgo, seguridad, se incorporan temas como ciberseguridad, emprendimiento, y nuevos medios de pago, entre otros. Manejar todos estos conceptos potencia la autonomía personal tanto de las personas mayores como de los más jóvenes, ayudándoles a tomar decisiones manera responsable".

Por su parte, el director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha señalado que "la educación financiera es clave para mejorar la autonomía económica de los ciudadanos en un entorno cada vez más complejo".

El Programa Funcas Educa se suma a toda la actividad que, en materia de educación financiera, desarrolla Ibercaja a través de su Fundación, mediante una programación específica y adaptada a diferentes públicos.

Para el curso 2026/2027, Ibercaja desarrollará, como cada curso, actividades para toda la sociedad, desde los escolares de primaria hasta los mayores de 65 años. En todos los casos, las actividades se adecúan el contenido, formato y ponentes, en definitiva a los intereses de cada colectivo.

ACTIVIDADES MEDIÁTICAS

Como novedad, y coincidiendo con el 150 aniversario de la Entidad, se dedicará todo el mes de octubre a la realización de actividades mediáticas y multitudinarias que capten la atención del público y despierten el interés por la educación financiera.

En 2025, el programa de Educación Financiera de Ibercaja, con el impuso de Funcas Educa, ofreció cerca de 250 actividades presenciales, con un alcance de 8.800 personas de diferentes edades, mientras que los contenidos digitales ofrecidos por la entidad alcanzaron el millón y medio de visualizaciones.

Funcas y CECA acordaron la puesta en marcha a partir de 2018 del 'Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera' con el objetivo de contribuir a desarrollar actividades de educación financiera que promuevan las entidades adheridas a CECA, bien directamente, bien a través de sus fundaciones vinculadas, consolidando los proyectos ya existentes e impulsando otros nuevos.

A lo largo de estos ocho años, el programa se ha consolidado como una iniciativa de referencia en materia de educación financiera, tanto por su continuidad como por su capacidad de adaptación a las nuevas necesidades del entorno social y económico.