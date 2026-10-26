Ibercaja Gestión supera los 30.000 millones en el tercer trimestre de 2026

Ibercaja Banco. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja Gestión alcanza un patrimonio récord de 30.129 millones de euros a cierre de septiembre, consolidando el volumen de activos bajo gestión por encima del umbral de los 30.000 millones de euros. La gestora aragonesa ha logrado 844 millones de euros de entradas netas positivas en 2026, lo que supone captar 7,9 de cada 100 euros de nuevas aportaciones a la industria de fondos de inversión España.

La directora general de Ibercaja Gestión, Lily Corredor, ha señalado que "tras un notable crecimiento en los últimos años, el reto en 2026 es consolidar nuestra posición en el sector. El 6,3% de cuota de mercado refleja ese esfuerzo y la confianza que actualmente tienen los inversores en las distintas soluciones de nuestra gama".

El tercer trimestre de 2026 ha estado marcado por una elevada volatilidad en los mercados de renta fija. La persistencia de la inflación provocada por el repunte de los precios de la energía y la expectativa de tipos de interés elevados impulsaron al alza las rentabilidades de los bonos, generando correcciones especialmente en los activos de mayor duración.

Pese a ello, los resultados empresariales mostraron una notable solidez, apoyados por el buen comportamiento de la actividad económica y la inversión empresarial. Este contexto permitió mantener unos fundamentales corporativos saludables y contribuyó a contener el riesgo de crédito.

El director de Negocio de Ibercaja Gestión, Miguel López, ha destacado como "en este entorno, el aumento de las TIRes ha mejorado el atractivo de la renta fija, ofreciendo mayores niveles de rentabilidad esperada para los inversores. La combinación de valoraciones más atractivas y empresas con balances sólidos sigue generando oportunidades para una gestión activa y selectiva".

RENTA VARIABLE

Durante 2026, Ibercaja Gestión lidera las captaciones netas de fondos de renta variable en clases retail (excluidas clases limpias dirigidas a Gestión Discrecional de Carteras), consolidando su posición como una de las gestoras de referencia para los inversores particulares.

Según ha argumentado Miguel López, "estas cifras reflejan la confianza de nuestros clientes en una gestión activa orientada a identificar oportunidades de inversión en un entorno de mercado cada vez más complejo y cambiante, así como en una oferta de productos diversificada y adaptada a las distintas necesidades de inversión".

Para López, "el buen comportamiento de nuestros fondos de renta variable ha reforzado la confianza de los inversores en esta clase de activo. Un comportamiento que destaca notablemente en el fondo Ibercaja Dividendo, cuya consistencia en resultados le ha llevado a acumular aportaciones netas positivas superiores a 200 millones de euros en clases dirigidas a clientes retail. Con estas decisiones, los clientes buscan incorporar nuevas fuentes de rentabilidad a sus carteras, favoreciendo una mayor diversificación y una menor dependencia de la evolución de un único mercado o activo".

En el mes de septiembre, Ibercaja Gestión se convirtió en la primera gestora nacional en lanzar un fondo de inversión ligado al momento geopolítico actual. Ibercaja Geoestrategia, con vocación global, que combina una amplia diversificación geográfica con una selección de compañías alineadas con las grandes tendencias geoestratégicas como defensa y proteccionismo; energía y recursos estratégicos y tierras raras y materias primas.

Corredor ha subayado "Ibercaja Geoestrategia es un ejemplo de nuestro compromiso con la innovación y con el desarrollo de soluciones de inversión adaptadas a las nuevas realidades del mercado. Buscamos identificar tendencias con capacidad de transformar la economía y ponerlas al alcance de nuestros clientes a través de vehículos de inversión atractivos y diferenciales".

LA GAMA DE FONDOS ASG, MÁS DE 9.000 MILLONES

Ibercaja Gestión continúa impulsando la inversión socialmente responsable a través de una amplia gama de estrategias de inversión sostenible. La gestora aragonesa alcanza ya los 9.156 millones de euros en activos ASG, tras registrar 406 millones de euros de aportaciones netas durante el tercer trimestre.

El responsable de Estrategia y Sostenibilidad de la gestora, Jorge Urriza, ha afirmado que "seguimos trabajando para ofrecer una gama de fondos ASG que permita compatibilizar las preferencias de sostenibilidad de nuestros clientes con soluciones de inversión atractivas desde el punto de vista financiero. Este enfoque, respaldado por la confianza de nuestros clientes, nos ha permitido alcanzar 2.046 millones de euros de aportaciones netas en la gama ASG en lo que va de año".

La gestora de fondos de inversión de Ibercaja cuenta con una cuota de mercado del 4,82% en fondos ASG, lo que supone un incremento de 26 puntos básicos en el tercer trimestre. Ibercaja Gestión continuará desarrollando soluciones de inversión sostenible que permitan generar valor a largo plazo para sus clientes, trasladando también al ámbito de la inversión el compromiso social y medioambiental que caracteriza a la entidad.