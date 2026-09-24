Ibercaja incorpora el pago presencial con Bizum en comercios

Archivo - Oficina de Ibercaja en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja avanza en la oferta de soluciones de pagos digitales para sus clientes, incorporando el pago presencial con Bizum en comercios físicos a través de Bizum Pay, la nueva cartera digital impulsada por Bizum que permite realizar compras en establecimientos físicos aproximando el dispositivo móvil al TPV del comercio.

Con esta incorporación, Ibercaja amplía las funcionalidades de pago digital disponibles para sus clientes y participa en uno de los proyectos más relevantes de los últimos años impulsado por el sector bancario español.

Hasta ahora, los usuarios de Bizum podían enviar y solicitar dinero entre particulares, realizar donaciones y pagar en comercios electrónicos. Con Bizum Pay, el servicio da un paso más y permite realizar pagos presenciales en establecimientos físicos, garantizando una experiencia de pago sencilla, rápida y segura.

Según el director de Área de Negocio de Pagos y Consumo de Ibercaja, Víctor Royo: "Bizum se ha convertido en una herramienta cotidiana para millones de personas y la llegada de Bizum Pay representa un paso natural en su evolución. En Ibercaja queremos estar presentes en aquellas innovaciones que aportan valor real a nuestros clientes, combinando comodidad, seguridad y una experiencia de pago cada vez más integrada en el día a día".

Una nueva forma de pagar sencilla, rápida y segura desde la cuenta bancaria Los clientes de Ibercaja podrán registrar Bizum como método de pago en la aplicación Bizum Pay y realizar sus compras simplemente acercando el dispositivo móvil al terminal de pago del comercio (TPV) habilitado para aceptar esta modalidad. La nueva versión de la app de Ibercaja permitirá realizar el registro en Bizum Pay, facilitando el proceso de enrolamiento y autenticación de forma integrada y segura.

La operativa ofrece una experiencia rápida e intuitiva basada en tecnología NFC y cumple con los estándares de seguridad exigidos por la normativa europea PSD2. Los pagos se realizan directamente con cargo a la cuenta bancaria del cliente asociada a Bizum.

IMPULSO A LOS COMERCIOS

Ibercaja extenderá, igualmente, la aceptación de Bizum Pay a su red de comercios, que podrán cobrar mediante este nuevo medio de pago a través de sus TPV físicos, una vez completado el correspondiente despliegue tecnológico.

La entidad informará a los establecimientos sobre las condiciones y características del nuevo servicio, que nace con una propuesta especialmente competitiva para favorecer su adopción y contribuir a ofrecer más opciones de pago a los consumidores.

La disponibilidad de Bizum Pay tanto para clientes como para comercios será gradual durante las próximas semanas, en línea con el conjunto del sector. Durante esta fase inicial, la aceptación del nuevo medio de pago irá aumentando progresivamente a medida que más terminales y establecimientos incorporen la funcionalidad.

Asimismo, la incorporación de Bizum Pay refuerza la apuesta de Ibercaja por la innovación y la digitalización de los servicios financieros, ofreciendo a clientes particulares y empresas nuevas soluciones que simplifican la gestión cotidiana de los pagos.

Con este lanzamiento, la entidad contribuye al desarrollo de un ecosistema de pagos cada vez más ágil, seguro y adaptado a las nuevas necesidades de consumidores y comercios, apoyándose en el éxito de Bizum, que supera los 32 millones de usuarios y constituye una de las principales iniciativas de innovación colaborativa del sector financiero español.