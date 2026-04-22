Ibercaja, primer banco con servicio de atención telefónica en lengua de signos 24/7

Este nuevo servicio de videointerpretación simultánea en lengua de signos permite a las personas con discapacidad auditiva. - IBERCAJA

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja continúa avanzando en el ámbito de la accesibilidad de sus productos y servicios, de conformidad con la legislación nacional (Ley 11/2023) y europea (Directiva 2019/882 UE) y en línea con su compromiso de ofrecer canales de distribución de productos y servicios accesibles para todos sus clientes.

En este sentido, Ibercaja se ha convertido en el primer banco en España en prestar un servicio de atención telefónica en lengua de signos durante las veinticuatro horas de los siete días de la semana. Este nuevo servicio de videointerpretación simultánea en lengua de signos permite a las personas con discapacidad auditiva o del habla, personas vulnerables (clientes con más edad, con dificultades tecnológicas) o cualquier cliente que requiera atención adaptada, solicitar información sobre productos y servicios.

También está habilitado para realizar consultas relacionadas con incidencias con tarjetas, cajeros y venta de entradas; informar sobre un posible fraude; o contactar con el servicio de atención al heredero, entre otros. Las personas sordas, además, pueden realizar cualquier tipo de gestión en su oficina gracias a este servicio. Este servicio se presta con la Agrupación de Sordos de Aragón (ASZA), a través de la app SVISUAL.

TARJETAS, CAJEROS Y TPVS MÁS ACCESIBLES

Ibercaja lleva más de tres años trabajando en fortalecer del nivel de accesibilidad de sus canales bancarios, así como en el diseño de una estructura interna que sea la garante de la accesibilidad de los canales de distribución de productos y servicios en el largo plazo.

Las tarjetas Ibercaja disponen de una muesca en su lateral lo que ayuda a saber en qué posición insertar la tarjeta en un cajero o TPV. Ofrecen un contraste mínimo entre el color de fondo de la tarjeta y los iconos, números y palabras impresos, y los textos de los documentos precontractuales y contractuales tienen una fuente y tamaño de letra que facilita su lectura.

Para la comprensión y uso de tarjetas, el Banco ofrece la posibilidad de incorporar en el anverso de sus tarjetas una letra en alfabeto braille indicativa del identificador de producto de tarjeta: "C" para tarjetas de crédito; "D" para tarjetas de débito; "P" para tarjetas de prepago; y "B" para tarjetas de empresa.

En el reverso de las tarjetas también se incorpora, como novedad, un código QR que, al escanearlo con el dispositivo móvil, permite al cliente enlazar directamente a la ficha web del producto de su tarjeta, donde se explican sus características y ventajas.

Asimismo, se explican al detalle todos los elementos que aparecen impresos en el plástico de la tarjeta, además de una guía de cómo se utiliza como medio de pago en los distintos entornos.

Todos los titulares de tarjetas Ibercaja pueden solicitar la incorporación de estas facilidades tanto para las nuevas tarjetas como para las existentes.

Por otro lado, los 1.100 cajeros de Ibercaja en todo el territorio nacional disponen de instrucciones de uso visual y auditivo; modo guiado por voz; conexión de auriculares que garantiza la privacidad en la operatoria; modo de alto contraste; avisos de inactividad y cuenta atrás y teclas en alfabeto braille, entre otras utilidades.

Adicionalmente, los cajeros y la web ibercaja.es ofrecen el modo demostración que, con una finalidad formativa, permite al cliente emular el flujo de toda la operatoria en los cajeros con tarjeta y datos ficticios, navegando a través de las pantallas de la operación y visualizar las diferentes opciones.

En el ámbito de TPVs se ha adoptado una serie de medidas como la incorporación de pantallas de alto contraste y fuentes legibles; la simplificación de las interfaces de usuario de los terminales que favorecen la comprensión de las instrucciones durante el proceso de pago; y la posibilidad de dos modos de pago para aplicación de cobro con TPV para invidentes y para daltónicos, con señales acústicas que refuerzan la comunicación visual.

PREMIOS COCEMFE

Recientemente, la accesibilidad de los cajeros y servicios de atención telefónica de Ibercaja ha resultado entre los tres finalistas en la categoría Accesibilidad y Vida Independiente de los Premios anuales organizados por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe).

Las mejoras que ayudan a las personas con dificultades visuales a interactuar con los cajeros automáticos; y a las personas con dificultades auditivas, a recibir una atención telefónica adaptada benefician aproximadamente al 20% de los clientes del Banco de manera directa, ya que, según datos de la Comisión Europea y del Instituto Nacional de Estadística Español, es el volumen de personas con algún tipo de discapacidad o de limitación funcional sobre la población total.