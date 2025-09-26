Ibercaja reconoce la fidelidad y el compromiso de 262 personas de la plantilla que cumplen 24 y 40 años en la entidad

ZARAGOZA 26 Sep. (ERUROPA PRESS) -

Ibercaja reconoce la fidelidad y el compromiso de la última promoción de trabajadores que han cumplido 25 y 40 años de trabajo en la Entidad. Un total de 262 empleados y empleadas del Banco, de las sociedades de Gestión de Activos y Seguros y de Fundación Ibercaja han recibido el homenaje del Banco en el Monasterio de Cogullada de Zaragoza.

Con una plantilla actual en el Banco de 5.145 empleados y una antigüedad media de 21 años, el 39% del equipo de Ibercaja cuenta con una trayectoria superior a los 25 años en la entidas, destacando así el compromiso con el talento.

El director del Área de Personas de Ibercaja, José Ignacio Oto, ha manifestado que "para Ibercaja este encuentro es uno de los acontecimientos más entrañables y emotivos del año. Un día de celebración en el que toca echar la vista atrás y recordar todo lo que Ibercaja ha logrado en estos 25 y 40 años gracias a un gran trabajo en equipo y a un propósito común que nos une".

Oto ha señalado también "la importancia de dejar una huella positiva en nuestros clientes, compañeros y sociedad y que estas promociones se conviertan ahora en los principales transmisores de nuestra cultura y valores hacia las nuevas generaciones".

Por su parte, el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, ha trasladado su agradecimiento a las personas homenajeadas. "Sois los mejores fedatarios para certificar que, aunque nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, preservamos los principios, valores y la cultura distintivos de Ibercaja, que han sido y siguen siendo la base fundamental de nuestro éxito a lo largo del tiempo".

Oto también ha subrayado que "honrar a quienes nos permiten continuar con nuestra tradición de servicio y excelencia es una forma de mostrar a los empleados más jóvenes el compromiso que hemos adquirido con ellos, con su empleo y con su sociedad".

El encuentro ha servido de homenaje para las 245 personas que han cumplido 25 años en 2024, tanto de Ibercaja Banco, de las sociedades de Gestión de Activos y Seguros y de Fundación Ibercaja, y se ha destacado la trayectoria de 17 personas que han superado los 40 años de permanencia en el Banco.