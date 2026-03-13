El IET multiplica su actividad en 2025 y consolida su presencia en todas las comarcas turolenses

Una de las actividades realizadas por el Instituto de Estudios Turolenses a lo largo de 2025. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

El Instituto de Estudios Turolenses (IET), organismo dependiente de la Diputación Provincial de Teruel, ha hecho balance de 2025 destacando que la actividad se ha multiplicado, con una media de 1,5 actividades a la semana, llegando a todas las comarcas turolenses.

En el Consejo Rector de la entidad se ha expuesto que han crecido además los formatos de las actividades, han mejorado la difusión y ampliado las redes colaborativas, destacando además el aumento de la implicación entre los más jóvenes, lo que supone seguir cumpliendo los objetivos previstos para el periodo 2024- 2027.

La diputada delegada del IET y vicepresidencia primera de DPT, Beatriz Martín, trasladaba las valoraciones presentadas en el último Consejo Rector: "El 90% de los objetivos propuestos han sido desarrollados, habiéndose alcanzado el 60% y estando en proceso el 30% restante".

Martín se ha mostrado "muy satisfecha, porque un año más hemos conseguido llegar a muchas poblaciones de todas las comarcas, extendiendo la actividad del IET por toda la provincia, para que los turolenses sientan suyo el Instituto estén donde estén, y difundiendo la cultura, la ciencia y la investigación al mayor número de poblaciones posible". También ha querido agradecer el ingente trabajo que desarrolla todo el personal, dirección y consejo del IET en beneficio de la provincia.

Por su parte, la directora del IET, Inmaculada Plaza, ha indicado que "este año se han diversificado mucho los formatos para llegar a un perfil más variado, iniciado la sección 'Teruel científico y cultural' en Diario de Teruel, el espacio 'Perspectivas turolenses' en el Podcast "De Charreta" y una nueva lista de distribución en el canal de Youtube de DPT".

Además, también en 2025 se ha creado y sumado como centro adscrito al IET el Centro de Estudios Acción y Recuperación de los Castillos Turolenses (Arcatur). También se ha actualizado la red de centros de estudios locales y trabajado conjuntamente en la digitalización de fondos que podrían perderse por el deterioro con el paso de los años.

En cuanto a las actividades han sido numerosas, destacando las que se han llevado a cabo a través de los ciclos 'Teruel presente y futuro', 'Explorando los límites del conocimiento', 'Cafés filosóficos', que en 2025 se han extendido a la provincia, 'Turolenses ilustres', en diferentes formatos (libros, conferencias, exposiciones) y el 'Ciclo de Música y Arte Medievales', incorporando conferencias, clases magistrales, todo ello a lo largo de toda la provincia.

Del mismo modo, se lanzaron o nuevas series, como la Cartilla Joven Turolense o la Serie Trabajos de Investigación, y siguieron desarrollando materiales para acercar a los colegios la investigación, en esta ocasión, con especial atención a colegios de educación especial. Se publicó y coeditaron ibros de temáticas tan diversas y atractivas como la escalada, la trufa, rutas en bicicleta por Teruel, que se suman a otras más especializadas, como la revista de cine 'Cabiria' o el boletín de filosofía con la Fundación Mindán.

Por último, se estableció una amplia red de colaboraciones con otras entidades e instituciones y organismos. En el Consejo Rector se renovó también el Consejo Científico, con la incorporación como nuevos miembros las jóvenes consejeras científicas María Pilar Navarro Pérez (Medicina y Cirugía) y Alba Polo Artal (Filología Hispánica y Humanidades).