Ignacio Estaregui gana el VI Premio de Guión Audiovisual Santa Isabel de la DPZ por su guión 'A bocajarro'

Ignacio Estaregui, ganador del VI Premio de Guión Audiovisual Santa Isabel de la DPZ. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha concedido el VI Premio de Guion Audiovisual Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal al cineasta Ignacio Estaregui Valenzuela, por su obra 'A bocajarro', presentada bajo el seudónimo de Kakin. El jurado acordó por unanimidad otorgar este reconocimiento, dotado con 5.000 euros, tras valorar las doce propuestas admitidas a concurso en esta sexta edición.

En su fallo, el jurado ha destacado la fuerza con la que llega la voz del personaje principal y la solidez de la factura cinematográfica que da lugar a un final que deja huella. Asimismo, ha subrayado especialmente el empleo del sonido como elemento narrativo, un recurso que confiere al guion una marcada singularidad y personalidad cinematográfica.

El jurado ha estado integrado por Laura Tajada Negredo, ayudante de dirección, directora de actores y asesora de guion; José Antonio Aguilar Pérez, director del Festival de Cine de Fuentes de Ebro y presidente de AraFilmFest; y Mirella Ruiz Berdejo Abrisqueta, profesional de la dirección y producción audiovisual y socia fundadora de Sintregua Comunicación.

Con este premio, la Diputación de Zaragoza reafirma su compromiso con el impulso de la creación audiovisual y el reconocimiento del talento de los guionistas, una labor fundamental para el desarrollo de nuevos proyectos cinematográficos.

EL GANADOR

Ignacio Estaregui Ignacio Estaregui (Zaragoza, 1978) es director y guionista. Su ópera prima, 'Justi&Cia' (2014), fue nominada a Mejor Comedia en los II Premios Feroz.

Posteriormente dirigió 'Miau' (2018) y 'Rider' (2025), seleccionada por el ICAA, ICEX y el Marché du Film para representar a España en la primera edición de Cannes Remakes en 2024. Actualmente prepara su cuarto largometraje, 'Baturra'.