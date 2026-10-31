El II Concurso Mundial de Cariñenas reunirá los mejores vinos de esta variedad de uva

Archivo - La iniciativa consolida a la D.O. Como sede internacional de una uva “que salió de Cariñena al mundo y ahora vuelve del mundo a Cariñena”. - JOSE SALTO - Archivo

CARIÑENA (ZARAGOZA), 31 (EUROPA PRESS)

La Denominación de Origen Cariñena reunirá el próximo 10 de noviembre a productores, técnicos, comunicadores y amantes del vino en la celebración del II Concurso Mundial de Cariñenas/Carignans (CMC 2026), el único certamen enológico exclusivo para vinos elaborados con esta variedad de uva tinta autóctona de la denominación zaragozana. Es la única variedad cuyo nombre coincide con el de la denominación de origen de la que es originaria.

Con esta iniciativa, la D.O. se posiciona como punto de encuentro de una de las uvas más extendidas internacionalmente y refuerza su papel como territorio de referencia de un varietal histórico y plenamente actual, "que salió de Cariñena al mundo y ahora vuelve del mundo a Cariñena". Además de reconocer a los mejores vinos, el proyecto busca consolidar a la Denominación como capital mundial de la variedad y fortalecer la comunidad internacional de bodegas, profesionales y territorios que comparten un mismo patrimonio vitivinícola.

Según señala el Reglamento de este concurso, la participación está abierta a todos los vinos de todos los países y todas las regiones vitícolas con indicación geográfica (AOP, IGP, DOP). Los varietales deberán estar elaborados con un mínimo del 85% de la variedad y los de ensamblaje deberán incluir entre un 50% y un 85%. El plazo de recepción de muestras está abierto hasta el 30 de octubre.

El Consejo Regulador de la D.O. Cariñena seleccionará un jurado de expertos internacionales, que el día 10, en la localidad de Cariñena, catará los vinos bajo el principio del anonimato absoluto, utilizando fichas de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), para valorar el aspecto visual, el olfativo, la impresión en boca y la impresión general.

Con la calificación media de las puntuaciones, el concurso distinguirá con la Medalla de Gran Oro a los vinos que consigan una puntuación superior a 95; con Medalla de Oro, a los que tengan más de 90 y hasta 95 puntos y con Medalla de Plata a los que reciban entre 85 y 90. Igualmente todos los premiados recibirán un diploma acreditativo.

VARIEDAD DIVERSA Y PERSONALIDAD ÚNICA

La uva cariñena da testimonio de su origen en distintos idiomas: 'carignan' en francés; 'carignane', en inglés, o 'carignano' en italiano. En España, además de en la propia D.O. Cariñena, es de las más características en las zonas vinícolas de Cataluña y también en La Rioja y Navarra, donde se la conoce como mazuelo o mazuela. Está presente también en países como Francia, Italia --en concreto Cerdeña--, Chile, EEUU --en especial California--, Sudáfrica, Israel, China o Australia.

Se trata además de una uva que despierta cada vez más interés entre los enólogos porque necesita poca humedad y resiste altas temperaturas, lo que le aporta grandes ventajas ante el cambio climático. Igualmente, produce vinos muy particulares, tanto en coupages con otras variedades como para elaborar sorprendentes monovarietales.

Así, desde la Denominación de Origen Cariñena resaltan que esta iniciativa "es más que un simple concurso y tiene la voluntad de poner en valor una variedad dinámica, diversa y con una personalidad única, favoreciendo el diálogo entre regiones, estilos de vino y culturas vitivinícolas que comparten un patrimonio común".

En este II Concurso Mundial de Cariñenas/Carignans (CMC 2026) ya se ha superado el número de vinos inscritos de la primera, así como el de participantes internacionales, con una destacada representación de productores de España, Italia y Francia. El objetivo es alcanzar entre 150 y 200 vinos catados y seguir consolidando el certamen y el reconocimiento de la uva, creando una comunidad global en torno a esta variedad, por ello la participación está exenta de derechos de inscripción.

Esta amplia presencia internacional convierte al concurso en un punto de encuentro único para productores, técnicos, comunicadores y prescriptores de distintos países, favoreciendo el intercambio de experiencias y el diálogo entre culturas vitivinícolas.

De la misma manera, la D.O. Cariñena espera que el palmarés vuelva a mostrar las condiciones de sus suelos y el trabajo de sus bodegas para sacar el máximo partido de una uva que es una de sus señas de identidad. Más allá de su vertiente competitiva, el certamen aspira a convertirse en la gran cita internacional de referencia para todos los territorios donde se cultiva esta variedad, creando una red estable de colaboración y promoción conjunta.