La II Fashion Pet Christmas muestra la labor de las protectoras y conciencia sobre la importancia de adoptar

Zaragoza se ha mostrado este domingo como ciudad sensible con los animales de compañía en la segunda edición de la Fashion Pet Christmas que ha reunido en el Auditorio a una treintena de mascotas junto a sus orgullosos dueños en un desfile que ha atraído a cientos de personas y que ha servido de escaparate a las protectoras para dar a conocer su labor.

"Es una manera de sensibilizar, de comunicar que somos una ciudad sensible con los animales", ha destacado la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad sobre una jornada que a media mañana había vendido más de 200 entradas a cinco euros cuya recaudación íntegra irá dirigida a protectoras de animales.

La cita también ha servido para mostrar animales del Centro de Protección Animal con el propósito de que las familias asistentes los conozcan y muestren si están interesadas en su adopción.

"Tenemos más de 200 animales en protectoras. Todos los años se adoptan entre gatos y perros alrededor de unos 400 animales, pero es continuo el abandono que hay. Todavía hay muchísimo abandono en la ciudad de animales, que encontramos tanto gatos como perros, últimamente ha crecido bastante el abandono de gatos, y es con lo que tenemos que trabajar, y creo que lo que más tenemos que hacer es la visibilización", ha compartido Tatiana Gaudes.

Bajo el lema 'En Navidad, cuenta con ellos', la gala ha reunido a familias y animales de compañía en una jornada festiva que ha combinado actividades, música y una nueva edición del concurso de disfraces de mascotas que tan buen acogida tuvo en su primera edición.

Las mascotas participantes en el desfile debían cumplir con una serie de requisitos como ir disfrazadas con temática navideña; desfilar atadas y controladas, con bozal si fuese necesario y estar acompañadas por un adulto responsable.

La gala también ha incluido la charla 'Claves para entender a tu perro' impartida por un adiestrador; la exhibición de Agility con ZARAjump; un espectáculo de baile y canto de jotas; las actuaciones musicales de Chabi Benedé y Carlota Montal; y un desfile amenizado por Florida y Hermoso.

¿pues estamos en uno de los eventos más esperados para estas Navidades y en los que las mascotas son el eje principal en el día de hoy.

Damos lugar a la segunda fasión Pet Christmas, en el que más de 30 perros se han apuntado, y sus dueños, por supuesto, para participar en un desfile en el que habrá grandes premios.

Al final, esto es una manera de comunicar a la sociedad zaragojana que somos una ciudad pet-friendly, que somos una ciudad que cuida a sus animales y que sobre todo los pone en el centro, para que en un día de Navidad las familias puedan acercarse hoy al auditorio a celebrar la Navidad con sus mascotas.

Es una manera de sensibilizar, de comunicar que somos una ciudad sensible con los animales y también, como no puede ser de otra manera, hacer protagonistas a nuestros animales del Centro de Protección Animal.

En el día de hoy también habrá animales del Centro de Protección Animal para darlos a conocer a las diversas familias que o ya tienen una mascota o vienen porque quieren adoptarla o porque les gustan mucho las mascotas. Y cómo no, con las protectoras.

También trabajamos día a día con las protectoras y hoy es un día en el que todo lo recaudado va a ir a todas y cada una de las protectoras de Zaragoza para que continúen haciendo esta labor.

Estamos muy contentos por la participaci Llevamos ya m de 200 entradas vendidas La gente suele venir sin entrada tambi en el d de hoy comprarla en la taquilla y entrar a diferentes horas Lo vimos el a pasado que a lo largo de la ma cada vez se iba acercando m gente Y bueno, pues lo que esperamos es que este evento, que ya se ha convertido en un hito todas las navidades, continúe. Y sobre todo también ligarlo con otra campaña que hemos estado haciendo, que es la del Casa de Món.

Una campaña que ha sido todo un éxito y que a lo largo de estos días os iremos cantando el número de adopciones, porque la visibilidad que nos ha dado el Casa de Montt a la hora de enseñar a la ciudad de Zaragoza nuestros animales ha sido muy grande y hemos consolido que muchos de ellos tengan un hogar. Así que tenemos que seguir trabajando.

¿Cuántos perros tenemos a día de hoy en protectoras y esperando estar...? Pues tenemos más de 200 animales en protectoras. Todos los años se adoptan entre gatos y perros alrededor de unos 400 animales, pero es continuo el abandono que hay.

Todavía hay muchísimo abandono en la ciudad de animales, que encontramos tanto gatos como perros, últimamente ha crecido bastante el abandono de gatos, y es con lo que tenemos que trabajar, y creo que lo que más tenemos que hacer es la visibilización.

Y al final actos como estos lo que hacen es visibilizar que tenemos un centro de protección animal con animales, y que sobre todo también cuando te hagas cargo de ellos tienes que cuidarlos y acogerlos. Perfecto. Muchas gracias.

Gracias.