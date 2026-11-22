Una de las sesiones de la pasada edición. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor será el escenario el próximo 25 de noviembre de la II Jornada Técnica 'Espectáculos de Gran Formato'. Este encuentro profesional, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la sociedad municipal Zaragoza Cultural S.A.U., congregará a destacados agentes del sector cultural y de la producción de eventos en vivo.

La cita tiene el objetivo de consolidarse como un espacio de referencia para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre instituciones públicas, empresas especializadas, promotores y equipos técnicos. A través de ponencias y mesas redondas, los participantes analizarán los principales desafíos de la industria, así como las oportunidades que ofrecen la innovación y la colaboración público-privada para impulsar eventos de gran escala con garantías.

El programa arrancará a las 9:00 horas con la ponencia inaugural titulada "La realidad de la accesibilidad", a cargo de Marta García, creadora del proyecto Zaragoza Accesible. Su intervención pondrá el foco en la necesidad de avanzar hacia una cultura inclusiva y asegurar que los grandes espectáculos sean disfrutables para todas las personas.

A continuación, distintas mesas de debate abordarán áreas críticas como los planes de autoprotección, la gestión técnica y la sostenibilidad ambiental. Estas sesiones contarán con profesionales de reconocida trayectoria en el sector, entre los que figuran Armando Cester, jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza; Raúl Ortega, jefe de producción de Zaragoza Cultural, Joaquín Barceló, director general de Penny Wise Iber; Óscar Carreras, director de la escuela Municipal de Música; Paco Díaz, director del Pabellón Principe Felipe; David Constante, director del Maratón de Zaragoza; José Manuel Glaría, presidente de la Asociación de Empresas SILVIS; Roberto Barra, director y cofundador de Caleidoscopio Teatro; Víctor Montalbán, diseñador de Zaragoza Cultural, o Santiago Vicente, director de Distopic Studio; entre otros.

La jornada está dirigida a profesionales del sector cultural, técnicos de espectáculos, promotores, estudiantes de ramas afines y personal de administraciones públicas. Las inscripciones se realizarán a través de la web https://www.zcformacion.com/