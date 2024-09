El III Encuentro de Música y Cultura Popular de Torralbilla estará centrado en la danza tradicional

ZARAGOZA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad zaragozana de Torralbilla, en la Comarca Campo de Daroca, celebrará el sábado, 28 de septiembre, el III Encuentro de Música y Cultura Popular, que en esta ocasión se propone devolver la danza tradicional a las calles.

El evento se ha presentado este viernes en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) con la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro; el alcalde de Torralbilla, César Hernández; el dulzainero y organizador del encuentro, Fernando Gabarrús; y el bailarín Miguel Ángel Berna, que actuará en la cita.

El Encuentro de Música y Cultura Popular está organizado por el Ayuntamiento de Torralbilla, la asociación cultural Plazuela de los Carros y el grupo de dulzaineros de la localidad, con la colaboración de Dulzaineros del Bajo Aragón.

La diputada ha destacado que este evento aúna la protección del patrimonio, en este caso la música tradicional, e implica a toda la localidad y a otros pueblos de la comarca, dentro del apoyo de la institución provincial a los municipios y al tejido asociativo.

El alcalde, por su parte, tras agradecer el apoyo y la difusión de la DPZ, ha reivindicado la labor de la asociación Plazuela de los Carros, ya que "sin ellos no sería posible" organizar el evento, al tratarse de un pueblo pequeño en el que "los operarios son los vecinos", que trabajan voluntariamente y de forma desinteresada. El encuentro estaba ideado para celebrarse cada dos años, pero el "gran éxito" de su primera edición ha propiciado que se convierta en una cita anual.

En este sentido, ha resaltado la creación de dos cabezudos --la lavandera y el calero-- y de un gigante --el gaitero--, todos ellos símbolos del pasado de Torralbilla.

TRES HITOS

El organizador, Fernando Gabarrús, ha explicado que, en esta edición, han buscado un equilibrio entre el baile de escenario y el popular, para que "todo el mundo pueda participar".

Así, se ha detenido en tres hitos "excepcionales" dentro de la programación del encuentro. El primero de ellos es la escenificación del baile de San Roque de Ferreruela de Huerva, que refleja la sociedad tradicional agrícola-ganadera en una interacción con la divinidad para obtener los frutos de la tierra a través de la danza. Se trata de un baile "atávico" y "primitivo" que "nos traslada a otra época", ha subrayado.

Con ello pretenden reivindicar el baile popular no sólo en lo relativo a "subir al escenario", sino como la forma que nuestros antepasados tenían de relacionarse y comunicarse. "Antes, si no sabías bailar, no podías ligar", ha comentado Gabarrús.

De este modo, a lo largo de la jornada, se enseñarán bailes en pareja y colectivos que, "en un momento determinado, se han dejado de hacer", pero que cuando se llevan a los pueblos, "la gente disfruta", además de fomentar las relaciones intergeneracionales.

El segundo de los hitos es la recuperación de la melodía más emblemática de la localidad --"Las tonadas de Torralbilla"-- para crear una coreografía, elaborada por Jesús Rubio Abella, para los gigantes y cabezudos, algo que "quedará ya en el patrimonio" del pueblo uniendo tradición e innovación.

Esta iniciativa se enmarca en el taller de baile para gigantes y cabezudos programado para el evento, que está abierto a todas las personas que quieran aprender a hacer bailar a una de estas figuras.

Por último, ha destacado la presencia en Torralbilla de Miguel Ángel Berna, que ha sabido transformar la tradición "en algo vivido en el presente". El bailarín ofrecerá una charla coloquio por la tarde y, por la noche, participará en un concierto-baile junto al grupo folk Zicután.

VOLVER A BAILAR EN LA CALLE

Berna se ha mostrado "muy agradecido" por poder volver a sus orígenes. "Me gusta mucho ser útil para mi ciudad y mi provincia", ha remarcado, a la vez que ha reconocido que actuar en Torralbilla va a suponer un contraste "bestia", después de venir de actuar en Madrid, Londres, Nueva York o Tokio. En cualquier caso, ha aseverado que se seguirá "dejando la vida", sin importar el escenario.

El bailarín ha abordado la situación actual de la jota aragonesa, que "se ha dejado de bailar en la calle", por lo que ha considerado que habría que hacer "una reflexión".

La clave, a su juicio, es "que la gente vuelva otra vez a bailar en la calle" y en hacer esfuerzos por crear puentes con las nuevas generaciones. "Nos hemos quedado en la Corona de Aragón. Nos hemos quedado en el pasado", ha lamentado Berna, antes de hacer un llamamiento a reconducir la situación.

RESTO DE ACTOS

La importancia de la dulzaina y el tambor, así como de otros instrumentos de tradición popular, se reflejará en un pasacalles gaitero con la participación de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de la localidad, acompañada por los Gaiteros de Torralbilla y de varios grupos de distintos territorios del país: los Hermanos Ramos de Cuéllar (Segovia), los gaiteros de Ablitas (Navarra), los gaiteros del Pasatrés y los dulzaineros del Bajo Aragón (Aragón).

Entre los grupos de cultura popular que participarán en el evento, se encuentra la Ronda de San Martín del Río, una de las formaciones más antiguas y con más raigambre de las manifestaciones del folclore aragonés --se remonta a 1800--, que rondará por las calles de Torralbilla haciendo paradas en varias casas, en las que repondrán fuerzas con las viandas con las que les agasajen.

Por último, durante esta jornada, se inaugurará la exposición 'Historia del traje y de la moda', que permanecerá abierta durante varias semanas. Con ella se pretende reivindicar la evolución de la indumentaria a lo largo de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco y su función social.