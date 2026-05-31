Iker Agüero Esteban, campeón de una exitosa, divertida y calurosa primera edición del Villanúa Bike Festival

Un participante en un escenario espectacular de la primera edición del Villanúa Bike Festival. - TURISMO VILLANÚA / YHABRIL MORO

VILLANÚA (HUESCA), 31 (EUROPA PRESS)

La primera edición del Villanúa Bike Festival se ha cerrado este domingo con el triunfo de Iker Agüero Esteban, que ya luce su condición de rey del All Mountain de Villanúa. Los casi cuarenta bikers inscritos se han concentrado esta mañana para disputar la segunda y definitiva prueba: el descenso Super-D.

Nueve vertiginosos kilómetros desde el refugio de la Trapa hasta la meta en Villanúa en los que la garra, velocidad, tenacidad, habilidad y nervios se han sentido desde el primer instante. A todo ello se ha sumado un factor que ha complicado todavía más el desafío, ya que el recorrido se tenía que realizar con la misma bicicleta utilizada ayer en la prueba del Downcountry.

Tampoco ha faltado el calor, que se ha convertido en otro de los protagonistas durante todo el fin de semana. El VBF estrena un formato totalmente innovador en España, que ha mostrado la conexión entre Villanúa, el deporte y las disciplinas relacionadas con la bicicleta.

No solo ha traído jornadas llenas de emociones para los inscritos, sino que los vecinos y acompañantes también han vibrado de un ambiente único alrededor de las pruebas de habilidades, concursos y el ambiente de fiesta en la línea de meta. Una apuesta que ha venido para quedarse, y que aspira a hacerse un hueco en el panorama nacional.

Tras la jornada del sábado, en la que se disputaba la prueba de Downcountry, los casi cuarenta riders se han dado cita para la segunda y última sesión del Villanúa Bike Festival. Una mañana de domingo que, además de mucho calor, prometía nervios y tensión hasta el último instante para conocer al rey de esta primera edición. Antes del inicio a las 10:30 horas, los participantes que iban a tomar la salida en el descenso Super-D tenían que subir por sus propios medios hasta la línea de arranque, situada junto al refugio de La Trapa.

Esta era otra de las grandes novedades que escondía este formato. Con la imponente Collarada como testigo, los protagonistas han iniciado su particular descenso con salidas cada dos minutos, y en orden inverso respecto a la clasificación del día anterior. El último en salir ha sido Sergio Casado Carrasco que, aunque llegó en cuarta posición en la prueba de e-Bike del Downcountry, fue el más rápido en el sector SuperDH.

Por delante, nueve kilómetros de velocidad, tensión y nervios, que requerían mucha habilidad para marcar el mejor tiempo. El recorrido, que estaba formado por 90% sendero, 5% pista y 5% urbano, ya era conocido por los riders, debido a que en la primera jornada todos ellos lo habían bajado. Al finalizar, Iván Tronko Galván ha sido el más rápido en modalidad E-bike con un crono de 23:42. En la bicicleta convencional, Xabi Kortabarría ha cruzado el primero la línea de meta con un tiempo de 25:53.

Guillermo Bogas, director técnico de la prueba, ha catalogado el descenso como "muy físico, con partes diversas donde el corredor ha tenido que exprimirse al máximo. Ayer este descenso formaba parte de una prueba más larga, y llegaban cansados. Hoy les ha tocado salir frescos y eso también se ha notado en su nivel. Todos han mejorado los tiempos de ayer con creces", ha añadido.

Después de conocer todos los tiempos del Super-D, era momento de cerrar la clasificación general, que era el cómputo de las dos pruebas disputadas durante el fin de semana. Iker Agüero Esteban ha sido el mejor rider en Villanúa; Sergio Casado Carrasco y Álvaro Moya Jaén han ocupado el segundo y tercer puesto, respectivamente. "Ha sido un fin de semana con gran ambiente y muy divertido para todos. Los recorridos estaban muy cuidados y mimados al detalle, y hay que agradecer a la organización su gran trabajo.

Fuera de la competición, la gente ha estado muy volcada en todo momento. Espero que el año que viene crezca y se establezca definitivamente", ha declarado el ganador tras recibir el premio. En la categoría de bicicleta convencional, el vencedor de la general ha sido Ignacio Miravalles Romero. Villanúa Bike Festival buscaba la figura más polivalente sobre las dos ruedas y esta ha sido, sin duda, Agüero, que es un habitual de las pruebas de enduro en los circuitos vasco y navarro.

"En ambos días hemos buscado un perfil diferente. No nos hemos centrado en una modalidad, sino que los participantes han tenido que superar tramos de ascensión por pista y sendero, descenso, y en la parte de meta, unos obstáculos que les requerían estar concentrados hasta el último segundo. Se han enfrentado a distintos retos con el objetivo de encontrar al más completo y regular", ha detallado Guillermo Bogas.

UNA APUESTA MUY IMPORTANTE

Tras la fiesta y juegos para todos los públicos en la tarde de ayer, esta mañana vecinos y familiares también se han concentrado en los últimos metros para alentar y aplaudir a los participantes. Todo ello ha destapado a la primera edición de la VBF como una fiesta tanto dentro como fuera de los recorridos.

"Estamos muy contentos de cómo ha transcurrido. Era una apuesta muy importante, y llevábamos varios años detrás del impulso de una jornada dedicada a la bicicleta en Villanúa. La carrera se ha desarrollado perfecta, y agradecemos a la organización y a los voluntarios su esfuerzo para que todo saliera así. La despedimos como un éxito y ya trabajamos en su próxima edición con la vista puesta en crecer y que se consolide dentro del calendario nacional", ha valorado Luis Terrén, alcalde de Villanúa.

En esa misma línea, Luis Poch, gerente Turismo Villanúa ha destacado "el tremendo esfuerzo de coordinación y organización de la brigada y voluntarios" durante los dos últimos meses. Un formato totalmente pionero en España, que ha hecho del 30 y 31 de mayo un fin de semana de encuentro entre amantes de la montaña y la bicicleta, y que reafirma la apuesta de Villanúa por la fusión entre deporte e innovación".

Poch ha recordado que antes de celebrarse esta primera edición "nos marcábamos el gran reto de crear una prueba totalmente diferenciada, que buscase la novedad y la originalidad que tanto nos caracteriza, y se ha cumplido. También queríamos que los participantes se lo pasasen bien, y las opiniones y emociones que nos llegan son para catalogarlo como un gran éxito", ha sentenciado Poch.