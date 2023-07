Illa cree que los ciudadanos se merecen "claridad" y sostiene "que el problema no es VOX, es el PP"

Dice que Cataluña "está harta de bronca" y por eso "va a dar un no rotundo" a Feijóo y un sí al diálogo, la convivencia y Sánchez



ZARAGOZA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha considerado que los ciudadanos españoles "tienen derecho a que los distintos candidatos sean claros" y ha opinado que en esta campaña para las elecciones generales de este domingo, 23 de julio, "se va viendo, cada vez de una forma más nítida, que el problema no es VOX, el problema es el PP".

Illa ha señalado que los 'populares' y, en concreto, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, "no ha fijado claramente su relación con VOX" y se manifiesta de manera "ambigua de palabra" porque, "de hecho, donde hace falta, ahí vamos y en dos minutos lo hacemos", ha dicho en referencia a los pactos alcanzados tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo.

El primer secretario del PSC se ha pronunciado así en Zaragoza, donde ha visitado el Centro de Investigación Biomédica de Aragón, junto con la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, también candidata del PSOE al Congreso por Zaragoza.

Illa ha reclamado "respeto a la verdad, no ir con medias tintas, ni eufemismos. La verdad es la verdad y la mentira es la mentira. Ni inexactitudes, ni nada". Ha apuntado que el 'fact-checking' o verificación de hechos "ayuda a esto", como hacen algunos medios de comunicación, fruto de lo cuál "hoy parece que Feijóo se va a ausentar" del debate a cuatro en RTVE, en que sí participarán los candidatos a la Presidencia del PSOE, Pedro Sánchez; de Sumar, Yolanda Díaz; y de VOX, Santiago Abascal.

El primer secretario del PSC ha defendido esa "claridad" y "contraste de proyectos, en debates en medios públicos" y se ha preguntado "¿a qué le tiene miedo el señor Feijóo?", para apostillar: "Bonita manera de pretender ser presidente del Gobierno de España ausentándote de un debate", un comportamiento que para Illa "es una tarjeta de presentación muy diáfana" que consiste en "no estar".

FUERA DE LUGAR

El primer secretario del PSC se ha referido a las palabras del líder de VOX, Santiago Abascal, sobre que espera "situaciones peores que en 2017" en Cataluña, en alusión al referéndum ilegal del 1 de octubre, si su partido y el PP gobiernan en coalición tras las elecciones del 23 de julio, según ha dicho, este martes, en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Abascal ha abogado por "imponer la ley y restaurar las herramientas para defenderla" en Cataluña. "Es absolutamente necesario que exista una intervención sostenida para restaurar la concordia, no se va a restaurar con cesión al separatismo", ha añadido.

Para Illa, esta posición está "fuera de lugar", pero ha incidido en que su preocupación no es VOX, "que ha sido claro desde el primer minuto" y "ya sabemos a lo que van", sino el PP.

"Feijóo se presenta como un moderado y piensa que nos va a engañar porque habla bajito", pero ha planteado que si uno es moderado "deja clara su posición con respecto a la violencia machista y respeto a las lenguas cooficiales en España y dice la verdad, no le falta el respeto a la verdad".

Ha abundado al señalar: "Lo que me preocupa no es VOX, que desde el minuto cero sabemos quiénes son, a qué vienen, lo que quieren. Lo que preocupa es el Partido Popular y el señor Feijóo y por eso hay que frenarle" en las urnas porque Cataluña "no quiere lío" y "está harta de bronca".

"Cataluña quiere convivencia, diálogo" y "el presidente Pedro Sánchez y los socialistas abrimos un camino en Cataluña donde no lo había" que otros "quieren cerrar" para "volver al lío y a la bronca porque viven de eso", pero "los ciudadanos de Cataluña lo están viendo con nitidez, el problema no es Abascal, no es VOX, es el PP y es Feijóo" y por eso "Cataluña va a dar un no rotundo a este señor y va a dar un sí rotundo al diálogo, a la convivencia, a seguir avanzando, a Pedro Sánchez, a los socialistas".

Illa se ha mostrado convencido de que ésta es "la semana de la remontada" de los socialistas de cara a las elecciones del próximo domingo. "Esto se va a ganar" y "va a ser un acierto para Aragón, para Cataluña y para España, que siga habiendo un gobierno presidido por Pedro Sánchez, para seguir avanzando y decirle un no rotundo a esos que quieren devolvernos, no a unos años atrás, sino a décadas atrás".