La iluminación del Pabellón Siglo XXI de Zaragoza cambia después de 20 años con 80 leds y una inversión de 225.000 euros

ZARAGOZA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Siglo XXI ha renovado su iluminación, de hace 20 años, por la instalación, que ha concluido la pasada noche, de 80 luminarias leds de 60 vatios, con unos 100.000 horas de vida útil, que han supuesto una inversión de 225.000 euros y conllevará un ahorro energético del entorno del 35 por ciento, y un ahorro también de emisiones de CO2 de 25.000 kilos al año.

Además, se ha instalado un sistema de regulación y control automático desde varias consolas de la instalación y la programación de un show lumínico. La inversión en el CDM Siglo XXI lo sitúa dentro de los edificios municipales que están logrando modernizar su iluminación y ahorrar gasto energético.

Los cambios también han llegado a las gradas del Pabellón A, donde se han sustituido los 44 proyectores y 36 apliques de pared por otros de tecnología LED. En la zona de taquillas del exterior del centro se encuentran otros 14 nuevos proyectores, mientras que en el Pabellón B se han cambiado las 40 luminarias de halogenuros por otras 36 de tecnología LED, que también cuentan con sistemas de regulación y control.

La amortización de la inversión está prevista en menos de diez años. Estas modificaciones, además, van a suponer una mejora en las condiciones de la práctica deportiva. Con ellas podrá adecuarse la iluminación del recinto a la actividad que se practique, sin generar más carga lumínica que la necesaria. De esta manera, habrá un ahorro complementario, ya que no se gastará energía de manera inadecuada.

AHORRO DE 30 MILLONES ANUALES

Además de un mayor confort lumínico, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado que "sobre todo, también permite cumplir con todos los requisitos de FIBA 2024 para poder atender en este pabellón las distintas competiciones internacionales".

En rueda de prensa, Chueca ha explicado que este proyecto de cambio de luminarias se enmarca dentro del plan de energía del Ayuntamiento de Zaragoza, presentado hace unos meses, cuyo objetivo es ahorrar 30 millones de euros anuales una vez que esté totalmente instalado con la previsión de que esté finalizada esta instalación en los próximos años.

La alcaldesa ha recordado que en los últimos años y en concreto en el último ejercicio "se han hecho grandes inversiones" en instalaciones deportivas que se mejoran y amplían.

Así, ha citado, las inversiones de más de 600.000 euros en el Pabellón Príncipe Felipe o la ampliación de los vestuarios del CDM Alberto Maestro. Chueca ha comentado que, solo en el ámbito deportivo, desde 2019 se han invertido 15,8 millones de euros, frente a los 7 millones del periodo comprendido entre 2015 y 2019