Incendio en Aragón: Copernicus muestra desde el aire el avance del fuego de Orés en Zaragoza

ZARAGOZA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El satélite Copernicus ya controla el incendio forestal de Orés, en la comarca zaragozana de Las Cinco Villas, y ha publicado una imagen que muestra cómo se ve desde el aire el avance de este fuego que sigue activo. Tras una noche en la que el avance ha sido significativo, la superficie arrasada se sitúa ya en unas 12.000 hectáreas y cinco municipios de la zona continúan desalojados.

El fuego se declaró el pasado 15 de julio cerca de la localidad de Orés impulsado por fuertes vientos y baja humedad, lo que provocó una rápida propagación por la comarca de las Cinco Villas. Para el 16 de julio, el incendio ya había arrasado más de 4.500 hectáreas y alcanzado edificios en la localidad de Asín, obligando a la evacuación de los residentes de Orés y de los municipios vecinos de Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo.

Ante la gravedad de la situación, la Unión Europea activó el módulo de cartografía bajo demanda del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS), concretamente el EMSR896, para proporcionar cartografía de emergencia. Este servicio permite obtener una estimación inicial aproximada del área afectada, su delimitación y la evaluación de los daños.

?? A wildfire near Orés ???? burned over 4,500 hectares by 16 July, prompting evacuations across the Cinco Villas region. ??? #CopernicusEU Sentinel-2 imagery and CEMS support authorities by tracking fire progression, burn scars and impacts. ?? https://t.co/BGjTLlCgG3 pic.twitter.com/didYGzRNIR — Copernicus EU (@CopernicusEU) July 17, 2026

La imagen publicada, captada por uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 el 16 de julio de 2026, muestra las zonas de fuego activo al norte de Asín en tonos rojos y naranjas, junto a una columna de humo que se extiende hacia el oeste. Refleja una extensa superficie rojiza entre Asín, Orés y Luesia que corresponde a la zona quemada resultante.

Según explica Copernicus, las imágenes y productos satelitales asisten a las autoridades de emergencia "al brindar información oportuna sobre la progresión del incendio, la extensión del área quemada y los impactos en los terrenos y asentamientos circundantes".