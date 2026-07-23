El incendio forestal en La Cerollera (Teruel) obliga a cortar la TE-53 desde La Cañana de Verich

1106524.1.260.149.20260723220141 El incendio de La Cerollera (Teruel), a 23 de julio de 2026. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha activado la Situación Operativa 1 - Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) para combatir el fuego originado este jueves por la tarde en el Bajo Aragón, según ha comunicado el Ejecutivo autonómico.

El fuego ha obligado a cortar la carretera TE-53 desde La Cañana de Verich, en el kilómetro cero, y hasta el kilómetro 4, ya dentro del término municipal de La Cerollera, según ha informado el Gobierno de Aragón.

El incendio permanece activo desde las 17.05 horas y en la zona de pinar afectada se ha desplegado ya un importante dispositivo de medios de extinción en el que colaboran INFOAR el MITECO, al DPZ y medios de la Generalitat de Cataluña y la Generalitat Valenciana.

Por parte de INFOAR, se ha trasladado ya el Puesto de Mando Avanzado Ligero (PMA) con varios técnicos, un director de extinción, personal de apoyo al director --GADEX-- y un bulldozer. Entre los medios aéreos, trabajan ya en la zona cinco unidades helitransportadas --las de Teruel, Ejea, Brea, Calamocha y Alcorisa-- con sus helicópteros de apoyo, cinco brigadas terrestres y seis autobombas.

A ellos se suma el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España (MITECO), que ha enviado una BRIF con sus dos helicópteros, un avión de coordinación, (ACO), dos aviones de carga en tierra (TANGO), y un avión anfibio ALFA.

También prestan su ayuda la Generalitat de Cataluña, con un helicóptero bombardero y la de Generalitat Valenciana, que aporta una unidad helitransportada. También trabajan en el incendio bomberos de la Diputación Provincial de Teruel.