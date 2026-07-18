El incendio forestal de Orés, en la Comarca de las Cinco Villas, no avanza y mañana podría estar perimetrado

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Argón, Luis Biendicho, en el puesto de mando aanzado de Farasdués. - GOBIERNO DE ARAGÓN

FARASDUÉS (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal de Orés, en la Comarca de las Cinco Villas no está avanzando y se espera que este domingo pueda estar perimetrado, según ha indicado el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, en el puesto de mando avanzado instalado en Farasdués.

"El incendio sigue activo, llevamos ya cerca de 16.000 hectáreas, 80 kilómetros de perímetro, pero somos más optimistas porque en estos momentos el fuego no avanza. No podemos decir que está perimetrado el conjunto de los 80 kilómetros, pero desde luego la situación es más positiva de lo que teníamos ayer a estas horas".

Ha argumentado que "el problema de esta extinción y el problema de las extinciones de todos estos últimos días es que hay un viento muy variable que va rolando y la previsión es exactamente igual a la que teníamos en la tarde de ayer y la misma para mañana, lo que nos hace ser todavía más cautos".

Biendicho ha considerado que "lo primero es la seguridad de las personas, la seguridad de los habitantes de nuestras poblaciones, la seguridad de los trabajadores de todo el operativo de extinción y, en segundo lugar, la defensa de nuestras poblaciones y, afortunadamente, se ha conseguido".

Se ha llevado a cabo un "magnífico trabajo en la defensa de Uncastillo, que hay que agradecer a todos los equipos de extinción participantes, y lo mismo ha ocurrido con Luesia, donde el fuego no llegó a entrar". Biendicho ha destacado que "de momento hemos conseguido salvaguardar la sierra de Santo Domingo, de un gran valor ecológico".

"Ahora tenemos que confiar y vamos a seguir con el trabajo, a ver si mañana ya podemos lograr perimetrar el incendio, si la noche resulta relativamente tranquila".

El titular de Medio Ambiente ha agradecido a todas las administraciones su colaboración. "Es una labor de todos, es un combate y dentro de los momentos difíciles que estamos atravesando. Dentro de la dificultad lo que hay que poner en valor es la capacidad de servicio, la capacidad de servicio de todo nuestro personal, de todas las administraciones, la capacidad de servicio de todas las personas, de todos los vecinos. Si somos un poco más optimistas que ayer es gracias al esfuerzo de todos".