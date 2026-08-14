Más de una docena de medios aéreos y terrestres luchan contra el fuego en la Sierra de Algairén (Zaragoza)

ZARAGOZA, 14 (EUROPA PRESS)
Más de una docena de medios aéreos y terrestres se han movilizado este viernes para hacer frente a un incendio forestal declarado este viernes en la Sierra de Algairén, en el término municipal zaragozano de Almonacid de la Sierra, que ha obligado a enviar un ES Alert para confinar al pueblo vecino de Alpartir.
El incendio se ha declarado a las 15.49 horas de este vierens y está afectando a zona arbustiva y de pinar, han informado desde el dispositivo de prevención y extinción de incendios del Gobierno de Aragón (Infoar).
Por parte del Gobierno autonómico, trabajan en la zona las brigadas helitransportadas de Calamocha, Alcorisa y Brea, cuatro brigadas terrestres y dos autobombas.
A ellos se han sumado un avión anfibio pequeño, un avión FOCA y un helicóptero bombardero medio por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco); una brigada helitransportada y un avión anfibio enviados por la Junta de Castilla-La Mancha y los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), junto con voluntarios de las agrupaciones de Zuera y Borja, con tres autobombas forestales pesadas, una autobomba urbana pesada y un camión nodriza.