Un incendio fortuito por la avería de un camión en la A2 obliga a cortar un carril sentido Barcelona - GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

ZARAGOZA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El incendio fortuito producido por una avería en un camión en la A2, a la altura del kilómetro 313,800 en sentido Barcelona ha obligado a cortar un carril, que permanece inhabilitado a la circulación porque los bomberos siguen sofocando el fuego, ha informado a Europa Press desde el Centro de Gestión de Tráfico.

El suceso, que ha tenido lugar a las 05.30 horas, solo ha producido daños materiales y no hay heridos, ha informado la Guardia Civil de Tráfico.

El carril permanecerá cortado hasta la retirada del vehículo y en el lugar se encuentran efectivos de la agrupación de tráfico para dar seguridad a los usuarios de la vía.