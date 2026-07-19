El incendio de Orés se da por estabilizado y se comenzará a preparar el regreso de las personas desalojadas

El incendio de Orés se da por estabilizado. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Orés, en la Comarca de las Cinco Villas, ha quedado estabilizado tras varios días de intenso trabajo del operativo de extinción desplegado por las distintas administraciones. La superficie afectada no ha aumentado durante las últimas horas y el perímetro permanece estable. Además, se va a empezar a preparar la vuelta a sus casas de las personas que han sido desalojadas.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado que "el trabajo de los últimos dos días, sobre todo, ha avanzado mucho en controlar el incendio, en este momento el incendio está estabilizado. Eso no significa que esté controlado ni extinguido, está estabilizado".

Esta evolución favorable ha permitido al Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) comenzar a preparar la desescalada de la emergencia y el regreso progresivo de la población evacuada. A pesar de esta evolución favorable, se mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO).

La superficie provisional afectada se mantiene en torno a las 15.000 hectáreas.Durante la jornada, los trabajos se han centrado en extinguir pequeñas reproducciones localizadas dentro del perímetro y en consolidar definitivamente las zonas más sensibles. El grueso de los medios ha actuado en el sector 6, al norte de Uncastillo, realizando labores de cierre y aseguramiento del perímetro mediante maquinaria pesada. Aunque se han observado columnas de humo en distintos puntos calientes del interior de la zona afectada, no se han registrado llamas significativas.

El incendio mantiene en su interior algunas islas de vegetación que no llegaron a resultar afectadas por el fuego y que pueden generar reproducciones puntuales, por lo que el operativo continuará trabajando para garantizar la completa consolidación del perímetro.

Está previsto que durante la mañana de este lunes los cinco municipios evacuados dispongan al completo de suministro eléctrico, telefonía y agua potable. La recuperación de estos servicios básicos constituye uno de los requisitos imprescindibles para iniciar el retorno seguro de la población.

PREPARACIÓN DEL RETORNO

Durante la noche se inspeccionarán los cascos urbanos de las cinco localidades evacuadas para comprobar la ausencia de puntos calientes y evaluar las condiciones de seguridad existentes en el interior de los núcleos de población. Se utilizarán drones para revisar el perímetro y comprobar la existencia de posibles puntos calientes. Una vez verificadas las condiciones de seguridad, está previsto iniciar el retorno a las poblaciones de manera escalonada.

Bermúdez de Castro ha dicho que "vamos a volar por todo el perímetro y por todo el interior del incendio durante toda la noche para saber los puntos calientes. Una vez que sepamos cómo está exactamente el entorno de los municipios, a partir de mañana empezaremos a dar luz verde a que en algunos de ellos, los ciudadanos desalojados puedan empezar a volver". Un millar de personas fuero desalojadad de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo.

El CECOPI ha incidido en que este proceso deberá desarrollarse de forma ordenada, escalonada y acompañada por los servicios públicos, con participación de Servicios Sociales y equipos de apoyo psicológico para atender las necesidades de los vecinos tras varios días fuera de sus hogares. Además, ya se ha autorizado el acceso controlado a explotaciones ganaderas de Luesia para la atención de animales y el abastecimiento de las instalaciones.

REDUCCIÓN PROGRESIVA DEL DISPOSITIVO

La mejora de la situación ha permitido iniciar una reducción parcial del operativo. Como consecuencia de esta evolución favorable, una de las dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegadas en la zona ha sido desmovilizada y derivada al incendio forestal de Guadalajara. La segunda sección de la UME continúa trabajando sobre el terreno junto al resto de organismos que integran el dispositivo de extinción, especialmente en los sectores 3 y 6, para consolidar la estabilización alcanzada y prevenir posibles reproducciones.

El consejero has resaltado la coordinación entre todas las administraciones en la lucha contra este incendio. "En los próximos días tenemos que seguir avanzando para intentar que este incendio, muy grave, esté finalizado. Luego, lógicamente, iremos a valorar el perímetro, cuántas hectáreas forestales están quemadas".

La previsión meteorológica para las próximas horas mantiene un escenario similar al de la jornada de hoy. Durante la noche predominarán vientos flojos y variables, mientras que durante el lunes volverá a imponerse la componente sur, con cambios puntuales de dirección a lo largo del día.

Aunque la zona estará en aviso naranja por altas temperaturas, con máximas previstas de hasta 38 grados, las previsiones apuntan nuevamente a una buena recuperación de la humedad durante la noche, un factor favorable para las labores de vigilancia y consolidación del incendio.

EL INCENDIO DE PLAN

Respecto al incendio de El Pueyo de Plan, el operativo continúa trabajando en un escenario muy diferente al de Orés debido a la compleja orografía de la zona. Durante la jornada han operado seis aeronaves realizando descargas de agua y mañana los esfuerzos se centrarán en la apertura de líneas de defensa por tierra.

La previsión que manejan los responsables de extinción es que, si la evolución continúa siendo favorable, el incendio pueda quedar estabilizado en los próximos días.