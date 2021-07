Industria convoca una línea de ayudas de 400.000 euros para empresas instaladas en parques tecnológicos y en el CEEI

ZARAGOZA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Ejecutivo autonómico, a través del Instituto Aragonés de Fomento, ha convocado una línea de ayudas, dotadas con 400.000 euros, para empresas instaladas en CEEI Aragón, el Parque Tecnológico del Motor en Alcañiz, el Parque Tecnológico Walqa y los Centros de Emprendimiento dependientes de esta consejería en Graus, Mequinenza y Andorra.

La convocatoria está dirigida a las empresas ya instaladas, o en proceso de instalación, y contempla el apoyo a la inversión en activos fijos materiales e inmateriales, así como a los alquileres correspondientes a los dos primeros años de la empresa en los centros referidos en la convocatoria. El plazo para presentar solicitudes finalizará el 10 de agosto.

El vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha indicado que con esta nueva línea de ayudas se pretende cumplir con un doble objetivo.

Por un lado, se priorizarán los proyectos más innovadores y con un elevado componente tecnológico, impulsando el desarrollo de pequeñas y medianas empresas ubicadas en centros de referencia del territorio aragonés. Y, por otro lado, se impulsará la creación de empleo especializado en la la comunidad.

Los dos enclaves empresariales en los que se ubican las empresas tecnológicas y centros de investigación, que trabajan en áreas de desarrollo e innovación, están situados en Huesca, el Parque Tecnológico Walqa, y en Teruel, el Parque Tecnológico del Motor de Aragón. Así, podrán ser beneficiarias las empresas ubicadas en dichos espacios.

Además, esta orden pretende consolidar proyectos de inversión de compañías instaladas, o en proceso de instalación, en los Centros Europeos de Empresas e Innovación existentes en Zaragoza, Huesca y Teruel (CEEI Aragón), y los Centros de Emprendimiento dependientes del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón.

Respecto a las ayudas, que se concederán mediante el régimen de concurrencia competitiva, serán actuaciones subvencionables las inversiones en activos fijos nuevos, así como los costes de alquiler en los mencionados centros durante un periodo máximo de dos años.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Se considerarán gastos e inversiones subvencionables aquellos pagos que estén directamente relacionados con el desarrollo de la actuación que tengan un efecto incentivador, como activos correspondientes a instalaciones, instrumental de laboratorio e investigación, también maquinaria y equipos, u obras menores relacionadas con las instalaciones.

En cuanto a los activos inmateriales, se incluyen aquellos vinculados a la transferencia de tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes, licencias, 'know how' o conocimientos técnicos no patentados. Además de aquellos que tengan como finalidad el aumento de la capacidad productiva, fomenten la innovación y el diseño y supongan una cooperación efectiva entre empresas. También se aceptarán los importes de los alquileres abonados por los espacios ocupados en los enclaves citados.

A lo citado anteriormente, se añadirán las inversiones efectuadas y pagadas en el periodo incluido entre el día 1 de enero de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.

Asimismo, podrán acogerse a las ayudas las personas físicas y jurídicas privadas, las agrupaciones integradas por ellas, las comunidades de bienes y los trabajadores autónomos que vayan a acometer los proyectos de inversión empresarial que fundamenten la concesión de la ayuda.

No obstante, será condición imprescindible que, en el momento de la solicitud de la ayuda, la empresa esté instalada o bien aprobada su instalación en CEEI Aragón, en un centro perteneciente a los Centros de Emprendimiento dependientes del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, en el Parque Tecnológico Walqa o en el Parque Tecnológico del Motor.