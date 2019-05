Inés Arrimadas afirma que "vamos a dar la campanada" en Aragón y que solo Cs es la "alternativa al sanchismo"

Publicado 23/05/2019 14:26:12 CET

ZARAGOZA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Cs, Inés Arrimadas, ha asegurado este jueves en Zaragoza que "vamos a dar la campanada" en las elecciones autonómicas y municipales de Aragón y que solo Cs es "la alternativa al sanchismo".

Ha visitado la capital aragonesa, donde ha realizado un paseo ciudadano por las calles Coso y Alfonso I hasta la plaza del Pilar, acompañada del candidato naranja a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez Calvo, y la candidata a la alcaldía, Sara Fernández, así como otros candidatos.

Durante el trayecto, Arrimadas ha saludado a varios ciudadanos, ha posado con una bandera autonómica y Daniel Pérez le ha anudado una medida de la Virgen del Pilar. También ha posado frente a la Basílica y ha visitado la carpa electoral de Ciudadanos.

Ha declarado a los medios de comunicación que "nos jugamos todo" en las elecciones europeas, municipales y autonómicas en Aragón, apostando por conseguir que el cabeza de lista a las europeas, Luis Garicano, tenga "una voz fuerte" en Bruselas.

Para Arrimadas, Ciudadanos será un "dique de contención" frente al "sanchismo". Ha emplazado a votar al "escudo naranja" contra "el nacionalismo que viene de la Generalitat de Cataluña", a lo que ha añadido que "cuatro años más de populismo" en Zaragoza pueden causar "mucho daño" a la ciudad, que tiene "un papel tractor" respecto de la Comunidad Autónoma.

También ha dicho que Cs ha obtenido en Aragón un "magnífico resultado" en las recientes elecciones generales y ha asegurado que Ciudadanos representa "la igualdad, la buena gestión, la sociedad civil" frente al "populismo barato", de manera que Cs representa "el único voto útil frente al sanchismo".

Daniel Pérez ha señalado, asimismo, que "el domingo nos la jugamos", insistiendo en que el partido naranja es "la única alternativa para acabar con 25 años de bipartidismo" en Aragón. El candidato a la Presidencia ha dejado claro que no quiere tener "más privilegios que nadie".

CAMBIO REAL

Sara Fernández ha aseverado que Ciudadanos es "la única opción de cambio real" después de 16 años de Gobierno municipal de la izquierda y ha dicho de la candidatura socialista, que encabeza Pilar Alegría, que lo único que ha planteado en la campaña son propuestas como la de vivienda, que "no se sostienen porque el Ayuntamiento está endeudado debido al despilfarro" del PSOE.

De esta forma, "Alegría no puede ser la alternativa" al actual Gobierno de Zaragoza, ha continuado Sara Fernández, quien ha recordado que ha formado parte del Gobierno de Aragón de Javier Lambán, que no ha pagado toda la deuda del tranvía. Ha prometido que Cs no cambiará "el sillón de gobierno".