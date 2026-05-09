INFOAR dispone de una nueva autobomba para reforzar su capacidad operativa

El nuevo vehículo autobomba cuenta con un depósito de 4.000 litros de agua. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón, INFOAR, continúa avanzando en el refuerzo de sus medios con la incorporación de un nuevo vehículo autobomba a su flota terrestre. Este nuevo vehículo incorpora mejoras técnicas respecto a los actuales, lo que permitirá optimizar la respuesta ante emergencias y mejorar la eficacia de las intervenciones en el medio natural. La nueva autobomba estará ubicada en Villanueva de Gállego (Zaragoza).

La Dirección General de Gestión Forestal, perteneciente al Departamento de Medio Ambiente y Turismo, ha destinado una inversión de casi 458.000 euros a la adquisición de esta nueva autobomba, en una apuesta por seguir reforzando los recursos disponibles y la preparación de los profesionales que integran el dispositivo.

Se ha cofinanciado con fondos FEADER procedentes del Programa de Desarrollo Rural de Aragón, en una demostración más de que la prevención de incendios es una apuesta pública que se debe reforzar.

El nuevo vehículo autobomba cuenta con un depósito de 4.000 litros de agua --3.500 de extinción y 500 de autoprotección--, bomba centrífuga combinada de alta y baja presión, y una dotación para realizar tendidos de manguera tanto en ataque directo como indirecto al fuego.

De forma paralela a su incorporación, ya se ha iniciado la formación específica de conductores (pertenecientes a SARGA) en La Almunia de Doña Godina y Villanueva de Gállego. Estas sesiones están orientadas a garantizar un manejo seguro y eficiente del vehículo, así como a familiarizar a los equipos con sus nuevas prestaciones. Una de las jornadas formativas a conductores de vehículos autobomba en la base de emergencias de Villanueva de Gállego.

Durante el periodo de alta activación de medios, el dispositivo INFOAR dispone de 41 autobombas forestales, vehículos todoterreno diseñados para el ataque inicial en incendios forestales y el apoyo en otras situaciones de emergencia, como inundaciones. Las autobombas constituyen un recurso fundamental en los primeros momentos del incendio, así como en las labores posteriores de control y remate.

Actualmente, se distribuyen por provincias de la siguiente manera: 10 vehículos en Huesca, 11 en Zaragoza y 20 en Teruel --de estas, 7 están conveniadas con las comarcas del Matarraña, Maestrazgo y Bajo Martín--.