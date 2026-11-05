Ingresa en el centro de menores de Juslibol el detenido por la muerte de un varón en el barrio de Miralbueno (Zaragoza)

Archivo - Edificio de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Menores ha ordenado que el detenido como presunto autor de la muerte de un varón en la calle Ibón de Plan, en el distrito de Miralbueno de Zaragoza, ingrese en el Centro de Internamiento de Menores Infractores de Juslibol.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este miércoles, 4 de noviembre, según han indicado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

El varón sufrió una agresión con arma blanca, tras la que falleció. La investigación para el esclarecimiento de los hechos corre a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.