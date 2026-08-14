Ingresa en prisión el presunto autor del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)

Llamas y humo durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, Huesca, Aragón (España). El incendio declarado a las 12.37 de este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca) ha calcinado y - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) ha ingresado este viernes, 14 de agosto, en la prisión zaragozana de Zuera de forma provisional y sin fianza, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza.

En una nota de prensa, la Benemérita ha señalado que la UPRONA de la Guardia Civil de Huesca, con apoyo del SEPRONA, ha detenido a esta persona el pasado miércoles, 12 de agosto.

Desde el pasado lunes han ardido en esta zona entre la Hoya de Huesca y La Jacetania, llegando hasta el entorno del monasterio de San Juan de la Peña, 11.000 hectáreas de bosque y han sido evacuadas 850 personas de las 18 poblaciones afectadas, a lo que se suma el confinamiento de otros dos núcleos de población.

En este operativo la Guardia Civil cuenta con un dispositivo en el que participan agentes pertenecientes al SEPRONA, Seguridad Ciudadana, el equipo PEGASO de Teruel, la USECIC de Aragón y Navarra, la Unidad Aérea y la Agrupación de Tráfico.