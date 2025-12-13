Un innovador mapa 3D interactivo del Ayuntamiento permite explorar toda la programación navideña

ZARAGOZA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha incorporado dentro de su campaña de difusión de la programación navideña un innovador mapa 3D que permite una exploración intuitiva, visual y georreferenciada de los más de 600 eventos que se desarrollan durante estas fechas, con la adaptación para cualquier dispositivo.

La iniciativa forma parte del proceso de aplicación de la tecnología en el Ayuntamiento de Zaragoza como un catalizador de los servicios públicos y se incluye en el portal web municipal 'Navidad en Zaragoza', la plataforma digital que centraliza toda la programación cultural, festiva y familiar de estas fechas, con una actualización que facilitará el acceso a toda la información del extenso programa de actividades.

El mapa, accesible desde el portal en la dirección https://idezar-sig.zaragoza.es/servicios/zaragoza3DNavidad/, ofrece una experiencia de navegación completamente renovada. En él se señalan las actividades destacadas mediante un icono de estrella tridimensional, desde el que se puede acceder a la ficha detallada con su ubicación exacta.

Junto a estas propuestas se muestran el resto de actividades clasificadas por temáticas y representadas con iconos navideños que facilitan su identificación, creando una vista global de la oferta cultural y de ocio disponible en toda la ciudad. Los usuarios pueden filtrar por categorías, días o zonas y, además, abrir cada localización directamente en aplicaciones de navegación, lo que permite diseñar recorridos a medida mientras se visita Zaragoza.

La programación abarca espectáculos, conciertos, teatro, música, exposiciones, talleres y pasacalles, además de propuestas para públicos específicos como familias o jóvenes.

Todas las actividades se presentan con información clara sobre fechas, horarios y ubicaciones, y la agenda puede consultarse mediante un calendario dinámico que facilita la planificación tanto para quienes residen en la ciudad como para quienes la visitan durante estas fechas.

Uno de los grandes atractivos de la Navidad en Zaragoza es la decoración urbana. El portal integra toda la información relativa a la Ruta de la Luz, una guía visual que permite recorrer los principales puntos de iluminación navideña.

Esta información también está disponible en el mapa 3D, donde las localizaciones más destacadas se muestran de manera accesible para quienes desean descubrir los motivos luminosos que adornan plazas, calles y espacios emblemáticos.

Los mercados y ferias, las atracciones y los grandes escenarios como las plazas principales, los belenes o los equipamientos culturales cuentan con presencia destacada en la agenda y en el mapa, de modo que el usuario puede recorrer fácilmente los núcleos tradicionales de la Navidad zaragozana.

El portal dedica un espacio especial al turismo y a las rutas guiadas, con actividades que permiten descubrir la ciudad desde una mirada cultural y festiva.

También destaca el apartado infantil, con una programación propia y recursos descargables, entre ellos materiales para colorear, plantillas para escribir la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos y la posibilidad de enviar una postal digital a sus Majestades.

La información sobre la inscripción para participar en la Cabalgata de Reyes se encuentra igualmente accesible desde este espacio, facilitando la participación de las familias en uno de los momentos más esperados de las fiestas.

ADAPTADO A LOS TELÉFONOS MÓVILES

La plataforma permite, además, descargar el Programa Oficial de Navidad, además de un apartado de noticias en el que se recogen las comunicaciones municipales relacionadas con la campaña navideña, lo que permite mantenerse informado de cualquier actualización, aviso o mejora en la programación.

Conscientes de que la mayoría de consultas se realizan desde teléfonos móviles, el diseño del portal ha sido optimizado para garantizar una experiencia ágil y clara en movilidad.

El sitio web se adapta automáticamente a móviles y tabletas, reorganizando menús y bloques de contenido para facilitar la lectura sin necesidad de ampliar la pantalla. Las fichas de las actividades son breves, están estructuradas de forma precisa y permiten acceder rápidamente a la información más relevante.

La carga rápida de contenidos, el uso eficiente de datos y la integración de mapas aseguran una consulta fluida incluso en desplazamientos o durante la propia visita a los eventos.

Además, el portal puede incluir avisos en tiempo real relacionados con cambios de horario, climatología o aforo, lo que refuerza su utilidad práctica.

En materia de accesibilidad, el portal cumple con los estándares WCAG 2.1 AA, garantizando que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad o mayores, puedan acceder sin barreras a la oferta cultural y festiva.

El sitio incorpora herramientas para mejorar la lectura de contenidos por parte de usuarios con discapacidad visual, permite la navegación completa mediante teclado y utiliza un lenguaje claro y comprensible.

También ofrece una organización intuitiva de la programación, basada en filtros por fecha, tipo de actividad o público, y una iconografía sencilla que facilita la identificación de cada categoría. Los contenidos multimedia disponibles disponen de subtítulos o transcripciones, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con una comunicación inclusiva.

Gracias a esta combinación de accesibilidad, adaptabilidad móvil y cartografía interactiva con un diseño inclusivo, contribuye a que personas mayores, turistas, familias, migrantes o ciudadanos con distintas capacidades puedan acceder a toda la información en igualdad de condiciones.