Los inquilinos de las primeras 78 viviendas de las 384 que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza entrarán este verano

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, delante de bloque de viviendas de alquiler asequible que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los inquilinos de las primeras 78 viviendas de las 384 de alquiler asequible que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza podrán entrar a vivir este verano tras adjudicarse en un sorteo público y transparente a través de una plataforma en la que se tendrá que inscribir los interesados y que gestionará la constructora Brial que ha levantado en el distrito de Valdefierro.

En los próximos días, Brial anunciará la apertura de la plataforma digital para ofrecer toda la información y se abrirá un plazo de dos semanas para que se formalicen las inscripciones, ha detallado la alcaldesa, Natalia Chueca, en su visita a las nuevas viviendas, que tendrán unos precios del alquiler de entre 414 y 548 euros mensuales.

Pasado ese plazo, se hará la adjudicación "totalmente transparente para que todos los interesados tengan las mismas oportunidades y se hará un sorteo ante notario de tal forma que los agraciados puedan ser los próximos inquilinos", ha detallado la alcaldesa en su visita a un bloque de 18 pisos en la calle Mercurio 24-26.

"Como me imagino que habrá muchas solicitudes y de momento tenemos 78 viviendas, se quedarán en una lista de espera durante 24 meses para los siguientes sorteos que van a ir llegando en los próximos meses", ha precisado.

En estas 78 viviendas van a poder vivir más de 300 personas y aunque en general son de dos habitaciones también las hay de otra tipología para atender distintos perfiles de ciudadanos, como viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida y otras para familias numerosas, con un máximo de entre 6 y 7 personas.

"Es un hito importante", ha enfatizado Chueca para añadir que esta viviendas cumplen uno de los requisitos exigidos para obtener fondos europeos que es la eficiencia energética con el consiguiente beneficio "no solamente en reducir las emisiones de CO2, sino también un beneficio directo en el bolsillo de los futuros inquilinos porque van a tener un coste mínimo en los suministros", ha hecho notar Chueca.

EN OTROS DISTRITOS

En rueda de prensa, Chueca ha recordado que Zaragoza ha impulsado 384 viviendas con fondos europeos que se ubican en distintos barrios y distritos, como en Valdefierro con 190 viviendas, incluida esta promoción de 78; y que se localizan en las calles Mercurio, Andrómeda, Piscis, Júpiter, Osa Menor, Argos y Venus.

En San José hay 58 viviendas; en Las Fuentes 112 pisos y en el Arrabal otros 24 a través de una cooperativa en el camino Torrecillas.

La fórmula elegida es la colaboración público-privada mediante la fórmula del derecho de superficie durante 50 años, prorrogable de 75 años destinadas a la VPA de conformidad con la normativa vigente que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social.

Las empresas adjudicatarias de estos proyectos han desarrollado estos inmuebles de alta calidad arquitectónica, con los sellos Passive Haus, LEED, BREEAM o WELL, y se encargarán ahora también de la gestión del mantenimiento y la explotación.

La construcción de estas 384 viviendas supone una inversión total de 56.300.000 euros de los que 15,5 millones vienen de fondos europeos Next Generation y el resto son fondos municipales que "permiten ampliar el parque de vivienda pública de Zaragoza y poner en marcha una de las políticas más ambiciosas que se pueden pensar y que hay ahora mismo en ninguna otra ciudad española".

Al respecto, Chueca ha comentado que, además de estas 384 viviendas con fondos europeos, hay hasta un total de 3.438 gracias al Plan Más Vivienda en colaboración con el Gobierno de Aragón.

PLAN MÁS VIVIENDA

En concreto, el Ayuntamiento de Zaragoza participa en la promoción de estas viviendas en régimen de alquiler asequible repartidas en doce distritos a través de 4 planes operativos.

Uno de ellos es el Plan Más Vivienda, con 2.748 pisos nuevos a través de la alianza con el Gobierno de Aragón para usar suelos dotacionales infrautilizados; otro son los 384 pisos repartidos en 11 promociones mediante colaboración público-privada a través de fondos europeos.

El tercero es el Plan de Vivienda Zamoray-Pignatelli, con 125 pisos en una intervención directa municipal para regenerar el Casco Histórico con 29,1 millones de inversión --nueva planta y rehabilitación--; y el cuarto son otros 145 hogares a través de las políticas activas de Zaragoza Vivienda --32 pisos en Torrero, 13 en el Arrabal, calles Horno y Lacruz, 37 en Miguel Servet o 27 compras a entidades bancarias--.

En estos casos son viviendas públicas de alquiler asequible con cuotas que no pueden superar el 30 por ciento de los ingresos que tenga la unidad familiar, de tal forma que tendrán una bonificación para que pueda ser un precio asequible a todos los bolsillos.

Sobre todo, están pensadas en las familias más jóvenes que buscan independizarse, tener su propia autonomía y que en el caso del edificio de Valdefierro oscilarán entre los 414 euros y 548 euros. "Es la mejor prueba de que mi gobierno busca soluciones a los problemas con hechos y realidades", ha recalcado.

"Lejos de estar hablando del problema de la vivienda sin actuar, como nos encontramos en otras instituciones y en otros gobiernos, aquí lo que estamos buscando es solución al principal problema que tenemos en estos momentos para darles una oportunidad a los jóvenes y para que puedan tener un futuro digno", ha comparado Chueca.

La alcaldesa de Zaragoza ha avanzado que seguirá trabajando en esta línea para que "nuevas familias puedan empezar una nueva vida y crear un hogar".

EXIGENCIA UE

Asimismo, ha querido hacer notar que hacer estas viviendas "no es fácil conforme a los pliegos muy exigentes de los requisitos que se exigen desde Europa y también hacerlo en tiempo".

Al respecto, ha comentado que muchas ciudades han renunciado a solicitar fondos europeos, Next Generation, precisamente por la "exigencia y el difícil cumplimiento" que tienen para los técnicos y para las instituciones, ya que obliga a trabajar en tiempo récord.

"Aquí se ha trabajado gracias a la colaboración público-privada, que hay que poner en valor desde la administración, pero también desde la iniciativa privada, como es el caso de la promotora Brial. Es para que nos sintamos orgullosos del trabajo que se está haciendo y de las oportunidades que estamos dando a los jóvenes en Zaragoza", ha concluido.