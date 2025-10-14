Las instalaciones de Puerto Venecia se convertirán en un pueblo zombi para celebrar Halloween

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia volverá a convertirse este año en el epicentro del terror para celebrar Halloween. Del 16 de octubre al 3 de noviembre, el shopping resort se transformará en PV TOWN, un pueblo gigante abandonado donde el misterio revive.

Durante más de dos semanas, los visitantes podrán disfrutar de una completa programación de actividades inmersivas y espectaculares decoraciones diseñadas para vivir este "terrorífica" celebración.

La gran novedad de esta edición será un espectacular laberinto de más de 350 metros cuadrados construido con pacas de paja, ubicado en la zona Fun Spot --entre Decathlon e Ilusiona--. Este escenario se convertirá en el centro de un juego de escape en vivo donde los participantes tendrán que resolver enigmas y enfrentarse a criaturas siniestras para lograr salir.

La actividad contará con actores en directo y ofrecerá dos modalidades: una versión familiar con un nivel de miedo reducido durante el día y otra más intensa en horario nocturno. El acceso será limitado a grupos de 20 personas por turno y requerirá inscripción previa a través de la web, aunque también habrá fila sin reserva.

Además, el día 3 de noviembre la actividad será sin reserva para que las familias puedan recorrer el laberinto sin sustos. El horario será de lunes a viernes de 18.00 a 21.00 horas, y los fines de semana de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00 horas.

Entre las experiencias más esperadas regresa el Proyecto PVZ, una aventura ambientada en un laboratorio oculto en el corazón de PV TOWN. A través de sus cuatro salas, durante 20 minutos, los participantes deberán someterse a diferentes pruebas para confirmar si son portadores de la 'hormona PVZ' que transforma a los humanos en zombis.

Este experimento es sin duda de una de las actividades más esperadas de Puerto Venecia, tras tres años de éxito y más de 15.000 participantes acumulados.

ARAÑA GIGANTE

También regresará la gran araña gigante del Puente Japonés, de más de 4 metros de altura una de las instalaciones más icónicas de Puerto Venecia. Según la leyenda, la criatura nació del abandono del pueblo y se ha convertido en uno de sus símbolos más fotografiados.

El público infantil también tendrá su momento con la promoción "El Gran Truco o Trato", que se celebrará los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Los más pequeños tendrán que acudir al Punto de Atención al Cliente para recibir un pasaporte de sellos y un plano con las ubicaciones donde poder recoger chuches y premios especiales. Para disfrutar de esta actividad, no será necesario reserva previa.

La programación culminará la noche del 31 de octubre con la esperada "Survival Zombie Night", que reunirá un año más a 1.200 jugadores en una experiencia apocalíptica cargada de adrenalina. Organizado por World Real Games, los participantes tendrán que superar pruebas, resolver misiones y evitar ser atrapados por los zombis que recorrerán PV TOWN durante seis horas, desde las 23.00 hasta las 05.00 horas.

Se trata de una de las citas imprescindibles del calendario de Halloween, que combina acción y diversión hasta el amanecer, consolidando a Puerto Venecia como el escenario más espectacular para vivir la noche más terrorífica del año. El 1 de noviembre es festivo de apertura comercial, Puerto Venecia abrirá sus puertas y mantendrá activa la programación especial de Halloween. Más información y reservas en 'www.puertovenecia.com'.