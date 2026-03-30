El Instituto Aragonés del Agua actúa de emergencia para reparar el colector de la depuradora de Tarazona

Imagen de los trabajos realizados en el colector en Tarazona. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TARAZONA (ZARAGOZA), 30 (EUROPA PRESS)

El Instituto Aragonés del Agua ha actuado de emergencia para reparar el colector general que conduce las aguas residuales del municipio de Tarazona hasta su estación depuradora (EDAR), tras los daños ocasionados por las fuertes lluvias registradas a comienzos del mes de marzo.

La actuación ha sido ejecutada por la empresa adjudicataria del servicio de explotación de la EDAR de Tarazona, FCC Aqualia, y ha contado con una inversión del Instituto Aragonés del Agua de 100.000 euros.

El episodio de precipitaciones provocó un desprendimiento de tierras en la ribera del río Queiles que originó la rotura del colector. Una vez reducido el caudal del río, tras el desembalse del pantano del Val, el Instituto Aragonés del Agua inició de inmediato los trabajos de reparación, logrando restablecer el servicio en tan solo 24 horas desde el inicio de la actuación. De este modo, las aguas residuales vuelven a ser conducidas con normalidad hasta la EDAR para su adecuado tratamiento y depuración.

Tras la reparación del colector, los trabajos continúan con la reconstrucción del talud afectado y su protección mediante escollera, con el objetivo de reforzar la estabilidad de la infraestructura y prevenir futuros daños.

La estación depuradora de Tarazona trató en el año 2025 un caudal medio de 3.889 metros cuadrados diarios de aguas residuales, dando servicio a una carga contaminante equivalente a 14.187 habitantes, lo que pone de manifiesto la importancia de esta infraestructura para el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento del municipio.