El Instituto de Estudios Turolenses lanza varias convocatorias simultáneas de ayudas para cultura, ciencia e I+D+i

La diputada provincial del IET, Beatriz Martín, y la directora del Instituto de Estudios Turolenses, Inmaculada Plaza. - DPT.

TERUEL 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Turolenses (IET) ha abierto al mismo tiempo las terceras convocatorias públicas de propuestas de actividades de divulgación cultural y científica (ADCC) y de proyectos de I+D+i para que particulares, asociaciones o entidades, por un lado, e investigadores, por otro, remitan ideas innovadoras vinculadas a las distintas áreas del conocimiento y de interés a escala provincial. El texto completo de las bases de ambas convocatorias se puede leer en la sección de noticias de la página web del IET.

Las iniciativas se podrán presentar a través de la sede electrónica del IET, 'https://ieturolenses.sedelectronica.es/', hasta el lunes 11 de mayo inclusive, indicando que se trata de una propuesta de ADCC 2026 o de una propuesta de Proyecto IDI 2026.

La directora del IET, Inmaculada Plaza, ha señalado que esta tercera edición que lanza el IET cuenta con novedades: "Se ha ampliado la cuantía de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación hasta 5.000 euros, y de las actividades culturales y científicas hasta 3.000 euros".

"De este modo, se aprobará un menor número de actividades pero cada uno podrá tener un mayor desarrollo. Además, se lanzan de forma conjunta ambas convocatorias como novedad, para ayudar a que todos a que puedan redactar y elegir mejor a cuál de las convocatorias se quieren presentar". Ha animado a presentar propuestas, "que seguro que serán tan interesantes como todos los años".

El Consejo Científico del IET, con el apoyo de los miembros referentes, ejercerá como Comisión de Valoración del material recibido y elaborará un informe con el orden de preferencia, que servirá a la dirección del Instituto para la toma de decisiones.

La resolución se publicará en la página web del IET, las redes sociales y los medios de comunicación. Antes del anuncio oficial, el personal del IET podría convocar a los responsables a una reunión técnica para su implementación, solicitar una ampliación de la información o algún documento formal que se considere necesario.

Las solicitudes que hayan recibido financiación del IET en las convocatorias anteriores quedarán excluidas en el proceso de selección de este año.

La diputada provincial delegada del IET, Beatriz Martín, ha trasladado que "es una de las prioridades del IET apoyar la iniciativa asociativa y particular de la provincia, en las diferentes ramas del conocimiento. Además, con esta convocatoria pública de ayudas logramos que la actividad se descentralice y llegue a todas las comarcas un año tras otro, acercando y potenciando la cultura, la investigación y la ciencia a todos los turolenses."

También ha indicado que "un año tras otro la participación en estas ayudas es masiva, con un gran número de propuestas que surgen del propio territorio, de asociaciones y entidades con ganas de trabajar desde y por Teruel, con ideas innovadoras y propuestas muy atractivas. Debemos estar orgullosos del tejido asociativo y del potencial que tenemos en esta provincia, y desde el IET lo estamos, por eso continuamos apoyándolo con estas ayudas donde quiera que se hagan".

PROPUESTAS

En cuanto a las ayudas de las áreas de cultura y ciencia, el importe total de esta línea es el mismo que en 2025, 14.000 euros. Sin embargo la dotación de cada iniciativa presentada se ha incrementado en un 40%, pasando de 2.000 euros a 3.000 euros y deberá adjuntarse un informe con el coste estimado que implicaría si se aprueba.

Además de indicar que se trata de una propuesta de ADCC 2026, en la solicitud deberá constar: título; datos de la persona de contacto --nombre, DNI, cargo en la entidad solicitante, teléfono móvil, correo electrónico--; datos de la asociación o entidad que propone la actividad --si procede, nombre, CIF, dirección y principal objeto de actividad--; rama del saber a la que pertenece; palabras clave; objetivos e interés; público destinatario; comarcas o municipios donde se desarrollará; cronograma; presupuesto; resultados esperados y currículum breve del promotor.

La propuesta no podrá exceder las cuatro páginas, escritas con letra Arial tamaño 11 e interlineado sencillo. Los Centros de Estudios Locales (CEL), incluidos en la red del IET, cuentan con una financiación específica, por lo que no se considerarán en la convocatoria presente.

Tras la realización de actividad, en un plazo máximo de 15 días naturales, la persona responsable enviará una memoria breve describiendo su desarrollo, objetivos conseguidos e impacto alcanzado, junto con fotografías y un vídeo corto, si es posible, que el IET podrá difundir.

La convocatoria pública de proyectos de I+D+i está dotada con 25.000 euros, igual que el año anterior. De los 25.000 euros, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón (COGITIAR) contribuye con 3.000 euros para planteamientos dentro del ámbito de la ingeniería industrial.

La diferencia con respecto a 2025 está en la asignación de cada propuesta, que se ha aumentado en un 50%, de 3.000 euros a 5.000 euros, excepto para los trabajos técnico industriales, cuyo límite máximo será de 3.000 euros. En cualquier caso, se deberá presentar una memoria económica de los gastos necesarios para su ejecución.

Los proyectos, originales e inéditos, podrán ser presentados por un investigador principal o por un estudiante. En este último caso, debe explicitarse el nombre del investigador que revisará, evaluará y certificará el trabajo que desarrollará el alumno.

Se permiten presentar investigaciones ya finalizadas, siempre que no hayan sido publicadas ni difundidas, e incluyan un plan de explotación sobre la publicación en revista de prestigio reconocido y la realización de actividades de divulgación científica.

Revistas de prestigio reconocido se consideran las editadas por el IET o las recogidas en bases de datos como Journal Citation Reports (JCR). También se contemplan, aunque no obtendrán la misma valoración, las apariciones en publicaciones bien posicionadas en el ranking de Scopus, utilizando Cite Score Scimago y Journal Rank (SJR) como como índices de impacto de referencia, o en otros repositorios que el Consejo Científico o los asesores determinados por el IET consideren de calidad.

El plan se redactará con letra Arial tamaño 11 e interlineado sencillo y contendrá: título; datos del investigador de contacto; datos del investigador que supervisará el proyecto; datos del grupo o entidad que propone el proyecto; rama del saber a la que pertenece; palabras clave; resumen; antecedentes y estado actual del tema; objetivos e interés; metodología y herramientas o técnicas; cronograma con fases y tareas; resultados e impacto; bibliografía; presupuesto detallado y currículum del solicitante y del investigador que supervisará el trabajo.

Tras la realización de la actividad, en un plazo máximo de 15 días naturales, el coordinador de la investigación enviará una memoria breve describiendo su desarrollo, objetivos conseguidos e impacto alcanzado, junto con fotografías y un vídeo corto, si es posible, que el IET podrá difundir.