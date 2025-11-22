Los integrantes del Consejo de la Ciudad ya pueden presentar candidatos al Zaragozano ejemplar 2025

Archivo - La alcaldesa entrega el título de 'Zaragozano Ejemplar' a ocho vecinos por su compromiso con la ciudad en la pasada edición. - DANI MARCOS - Archivo

ZARAGOZA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza anima a los miembros del Consejo de Ciudad a presentar las candidaturas al Zaragozano o Zaragozana Ejemplar 2025, algo que podrán hacer hasta el próximo 3 de diciembre, que es cuando finaliza el plazo.

Las propuestas de candidatos se remitirán a la Oficina de Participación Ciudadana a través de la siguiente dirección de correo electrónico: consejociudad@zaragoza.es. Cada una de ellas deberá ir acompañada de la motivación y de la trayectoria del candidato.

El Título de Zaragozano Ejemplar supone un reconocimiento institucional a aquellos vecinos y vecinas de Zaragoza que se hayan distinguido de forma extraordinaria por un comportamiento ejemplar en cualquiera de las esferas de la actividad municipal.

La distinción la concede la alcaldesa, previo dictamen de la Comisión plenaria de Participación Ciudadana y Régimen Interior. Todos los miembros del pleno del Consejo de la Ciudad, los representantes de la sociedad civil, las entidades sociales, vecinales, económicas y profesionales, y la Universidad de Zaragoza podrán proponer un candidato o candidata.

El galardón reconocerá la labor y trayectoria a cinco candidatos de las categorías Ámbito Vecinal, Social, Cultural, Educativo y Deportivo, Profesional y Juventud.

En el caso de que se presenten más de cinco o más de uno por categoría se abrirá una Encuesta Ciudadana en el Portal Idea de Zaragoza.

En el próximo Consejo de Ciudad, se informará de las propuestas recibidas y del resultado del proceso participativo.

El Título de Zaragozano o Zaragozana Ejemplar se hará entrega coincidiendo con la festividad de San Valero.

En 2023 se introdujeron novedades en las bases, como la categoría de Juventud, que se ha incluyó con el objetivo de fomentar los valores ciudadanos entre los jóvenes. Aunque no tengan una larga trayectoria, debido a su edad, también pueden acumular méritos suficientes para obtener el título.

Por ello, desde entonces, siempre que sea posible, entre las propuestas se incluirá un joven de la ciudad, menor de 30 años, que haya destacado por su labor en alguno de los ámbitos de actuación de la esfera municipal.