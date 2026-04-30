Interceptado en la N-211, en Monreal del Campo (Teruel), un conductor que circulaba a 181 kilómetros por hora

Control de velocidad de la Guardia Civil de Tráfico en la carretera N-211. - GUARDIA CIVIL.

TERUEL 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Tráfico ha investigado al conductor de un turismo que circulaba, presuntamente, bajo la influencia de sustancias estupefacientes al doble de la velocidad máxima permitida por la carretera N-211, concretamente 181 kilómetros por hora, a la altura de Monreal del Campo (Teruel). Es el presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial, ha informado la Comandancia de Teruel.

Los hechos ocurrieron el pasado día 17 de abril, cuando agentes pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel, instalaron un control de velocidad en la carretera mencionada, detectando un turismo circulando a 181 kilómetros por hora en una vía cuyo límite de velocidad genérico es de 90 kilómetros por hora.

Al interactuar el conductor con los agentes de la Agrupación de Tráfico, estos apreciaron una clara sintomatología externa de encontrarse bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas por lo que le investigaron también por este hecho.

El conductor fue sometido a la prueba de alcoholemia arrojando resultado negativo. Ha sido investigado por la supuesta comisión de dos delitos contra la seguridad vial, enfrentándose a penas por cada uno de los delitos que conllevan desde prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o una pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, la pena contempla la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores desde uno hasta cuatro años.

Las correspondientes diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calamocha número 1.

La Benemérita recuerda que el exceso de velocidad es un factor determinante en el 30% de los accidentes mortales en España, siendo una de las principales causas de siniestralidad según datos estadísticos de la Dirección General de Tráfico al estar presente en 1 de cada 5 accidentes con víctimas.

Circular a velocidades inadecuadas reduce el tiempo de reacción, provoca el "efecto túnel" --reducción del campo visual-- y amplía holgadamente la distancia de frenado, aumentando drásticamente la probabilidad de lesiones graves o muertes, especialmente en atropellos, lo cual, sumado a conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas constituye un cóctel de resultado potencialmente mortal.