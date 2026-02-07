Intervalos nubosos y precipitaciones débiles y aisladas en la mayor parte de Aragón para el domingo electoral

Paseo de la Independencia de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los aragoneses están llamados a las urnas este domingo en una jornada en la que habrá que prestar atención a las condiciones climatológicas, con nevadas significativas únicamente en el Pirineo y sierra de Albarracín, mientras en la mayor parte de la Comunidad habrá intervalos nubosos y escasa probabilidad de precipitaciones, que serán débiles y escasas, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología.

El aviso amarillo por acumulados de nieve de hasta cinco centímetros en 24 horas por encima de los 1.300 metros concluye a las 8.00 horas de este domingo dentro de una predicción de la Aemet que apunta a un amanecer muy nuboso en el Pirineo, con precipitaciones en la cara sur por la mañana y la cara norte por la tarde.

Mientras, en el sistema Ibérico el cielo lucirá nuboso con precipitaciones débiles y dispersas; en el resto, habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas.

La cota de nieve se situará en torno a los 1.200 metros-1.400 metros, con las mencionadas "nevadas significativas" en el Pirineo y sierra de Albarracín.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el Pirineo, mientras que en el resto bajarán ligeramente. Por su parte, las máximas irán en descenso en Cinco Villas y Bajo Aragón y permanecerán sin cambios o en ligero ascenso en el resto. Habrá heladas débiles en el Pirineo y en el sistema Ibérico.

El viento del noroeste moderado, con intervalos de fuerte, sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del valle del Ebro.

GRAN PARTE DE ESPAÑA EN AVISO POR LLUVIAS, NIEVE Y VIENTO

En el resto del país, doce comunidades autónomas estarán en aviso por lluvias, nieve y viento este domingo ante el paso de la borrasca 'Marta' hacia el nordeste y que dejará gran inestabilidad en toda la Península Ibérica, con especial foco en el suroeste, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las precipitaciones más abundantes volverán a producirse en Andalucía, con avisos naranja en áreas del Estrecho, Alborán y en las sierras interiores. También se esperan precipitaciones en Baleares, oeste de Castilla y León, Galicia, el nordeste de Cataluña y en el Cantábrico, que puntualmente podrán ser fuertes y venir acompañadas de tormentas e incluso granizo.

Durante el día tenderán a remitir en general, persistiendo en el Cantábrico oriental y entorno pirenaico, para nuevamente reactivarse en el oeste peninsular con la llegada de un nuevo frente en el último tercio del día.

En cuanto a la nieve, ésta aparecerá en las montañas del centro y la mitad norte, con acumulados significativos y una cota situada entre los 1.000 y 1.300 metros que coloca el aviso naranja por nevadas en Ávila, León, Zamora y la Comunidad de Madrid, con acumulados que podrían llegar a los 20 centímetros y que podrían complicar la situación en los puertos de montaña de estas zonas.

También presentan aviso en amarillo por nieve las provincias se Segovia, Soria, Cuenca, Guadalajara, Lugo, Ourense, Madrid, Segovia, Burgos, Palencia, Huesca, Lérida y Asturias que podrían recibir acumulados de hasta 10 centímetros de nieve este domingo.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Se esperan rachas fuertes y muy fuertes en Baleares, el Estrecho, Alborán y amplias áreas del tercio este. De hecho, las provincias de Granada, Almería, Murcia, Alicante y las islas Ibiza y Formentera podían ver fuertes rachas de hasta 80 km/h en sus costas. Asimismo, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Igualmente, se podrían producir intensidades fuertes en el litoral de Galicia, el Cantábrico y golfo de Cádiz. En Canarias, el viento será de componente norte, aunque con intensidad moderada.

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán un ascenso en ambas mesetas y en zonas de Galicia, el valle del Guadalquivir y el interior del nordeste peninsular. Por el contrario, descenderán en el Cantábrico oriental, Melilla y en áreas montañosas del extremo este.

Las mínimas subirán en el Pirineo, el centro peninsular y Canarias, manteniéndose con pocos cambios en el resto. Asimismo, se registrarán heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste.



