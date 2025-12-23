Las inversiones extranjeras en Aragón superan los 1.500 millones en 2025, la tercera cantidad más alta de España

Archivo - Zaragoza-. Pleno.- Rechazada una moción de ZeC para establecer una moratoria a los centros de datos - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las inversiones extranjeras en Aragón en los nueve primeros meses de 2025 han sido de 1.505 millones de euros. Según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio publicados en las últimas horas, la comunidad es la tercera en este ranking por detrás de Madrid y muy cerca de Cataluña.

El dato de 2025 es el mayor de la serie histórica, muy por encima del anterior, 2022, cuando la inversión extranjera el territorio aragonés fue menor a los 454 millones de euros. Para la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, "es destacable que la inversión de 2025 en nueve meses sea un tercio del capital que ha llegado en los últimos 30 años".

Aunque el Ministerio no publica los datos de las empresas, si que se segmenta por países. Estados Unidos con 1.306 millones de euros es el país que más invierte en la comunidad, seguido de China con 87 millones. Por sectores destacan los 1.300 millones, del epígrafe servicios de información, es decir, actividades relacionadas con los portales web, alojamiento de páginas web o procesamiento de datos.

Por provincias, la inversión ha sido de 761 millones de euros en Zaragoza, 650 millones en Huesca y más de 94 en Teruel.