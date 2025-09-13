Investigadores de la UZ participan en la elaboración del primer mapa municipal de mosquitos invasores en España

Mapa de los municipios españoles con detecciones reportadas durante el período 2004–2024. - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Zaragoza participan en la elaboración del primer mapa municipal de mosquitos invasores en España tras dos décadas de vigilancia, un estudio colaborativo que ha sido capaz de distribuir las tres especies invasoras: mosquito tigre, el de la fiebre amarilla y el del Japón.

De hecho, dos de cada tres españoles viven expuestos a las picaduras del mosquito tigre, mientras que el 22 por ciento de los municipios españoles --1.813 sobre un total de 8.132-- ya han sido colonizados por al menos una de las tres especies invasoras de mosquitos.

Un total de 42 autores pertenecientes a 33 instituciones académicas y gestoras de salud públicas han intervenido en la creación del mapa, incluidos los investigadores de la Universidad de Zaragoza, adscritos al Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2, centro mixto UNIZAR-CITA).

La revista 'Insects' publica esta investigación colaborativa que recopila todas las detecciones realizadas durante dos décadas de vigilancia de especies invasoras de mosquito: el mosquito tigre, el de la fiebre amarilla y el del Japón ('Aedes albopictus', 'Aedes aegypti' y 'Aedes japonicus', respectivamente).

El estudio presenta el mapa de la distribución de las tres especies a nivel municipal en España en base a la integración de múltiples fuentes de información, lo que representa una novedad. Además de la colaboración de la comunidad científica, se han integrado en el trabajo los datos obtenidos a través de la participación ciudadana mediante Mosquito Alert.

El estudio está liderado por el responsable de Entomología y de Validación de Datos de Mosquito Alert e investigador del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC), Roger Eritja, y el codirector de Mosquito Alert, Frederic Bartumeus.

Por parte de la Universidad de Zaragoza han participado Sarah Delacour-Estrella, Ignacio Ruiz-Arrondo y Javier Lucientes-Curdi, responsables de distintos planes nacionales de vigilancia entomológica.

RESULTADOS

Según los datos obtenidos en el periodo 2004-2024, un total de 1.813 municipios de los 8.132 de España --el 22 por ciento-- han sido ya colonizados por alguna especie invasora de mosquito.

Se incluyen por un lado los datos obtenidos durante estos 20 años de vigilancia de campo mediante muestreos de huevos, larvas y adultos por los autores del estudio, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

Por otro lado, se han incluido también las aportaciones ciudadanas, 110.939 observaciones enviadas por 33.183 personas utilizando la app Mosquito Alert, donde las fotos de mosquitos son clasificadas por un sistema que combina la rapidez de la inteligencia artificial y la precisión de especialistas.

El mosquito tigre es el más extendido y está presente en 1.768 municipios, entre los cuales se encuentran los más poblados del estado, lo que implica que dos de cada tres personas (66,2%) viven expuestas a sus picaduras.

En lo referente al mosquito del Japón, descubierto por Mosquito Alert en 2018, se ha detectado en 111 municipios del Norte de España, en 68 de los cuales comparte hábitat con el mosquito tigre. El mosquito de la fiebre amarilla está, por ahora, circunscrito a introducciones en Canarias.

En este contexto, Sarah Delacour ha destacado el "esfuerzo en la obtención de datos llevado a cabo por la Universidad de Zaragoza a nivel nacional", entidad responsable desde el 2008 de la ejecución del contrato "Vigilancia entomológica en aeropuertos y puertos de mosquitos invasores y competentes en la transmisión de enfermedades y vigilancia de la expansión en españa de dichos vectores", financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Los autores del proyecto subrayan además que, tras la última recopilación en 2015, es el primer mapa a nivel municipal que incluye la participación ciudadana y que ésta ha contribuido con un tercio de las detecciones en el país. En concreto, al 24,6% de las detecciones desde 2014, y hasta un 31,8% contando los hallazgos simultáneos con el muestreo de campo.

La ciencia ciudadana ha permitido detectar de forma precoz la presencia en siete comunidades autónomas, incluyendo Andalucía, Galicia, Aragón, las dos Castillas, Cantabria y Melilla. Los datos revelan que la colonización se ha producido en primer lugar en zonas densamente pobladas en la costa mediterránea, extendiéndose luego hacia el interior.

La ciencia ciudadana de Mosquito Alert se ha consolidado como una herramienta de salud pública integrándose en 2023 en el Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores del Ministerio de Sanidad, situando a España como pionera en Europa en integrar la participación ciudadana dentro de los sistemas oficiales de vigilancia.

La combinación de ciencia ciudadana y muestreo profesional permite ahorrar costes, acelerar las alertas tempranas y reforzar la prevención de brotes. Este enfoque integrado proporciona un modelo pionero de vigilancia rentable, escalable y adaptado a la dinámica de especies invasoras y amenazas epidemiológicas emergentes.

La ciudadanía puede seguir apoyando la vigilancia y la investigación a través de Mosquito Alert, registrando observaciones de mosquitos y contribuyendo así a la labor de la comunidad científica y de las autoridades sanitarias en la protección de la salud pública.